DAX 23.770 +0,3%ESt50 5.706 +0,4%MSCI World 4.393 +0,2%Top 10 Crypto 12,49 +5,3%Nas 23.414 +0,6%Bitcoin 79.605 +1,3%Euro 1,1668 +0,4%Öl 63,14 +1,2%Gold 4.211 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 BASF BASF11 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX verhalten freundlich -- HUGO BOSS mit Umsatz- und Gewinnrückgang -- Airbus kappt Auslieferungsziele -- SoftBank, Advantest, Infineon, Novo Nordisk, RENK, Rheinmetall, HENSOLDT, Bayer, VW im Fokus
Top News
Rheinmetall-Aktie: UBS AG vergibt Buy Rheinmetall-Aktie: UBS AG vergibt Buy
Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: Buy-Bewertung durch Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: Buy-Bewertung durch Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Bilfinger Aktie

Kaufen
Verkaufen
Bilfinger Aktien-Sparplan
102,30 EUR +0,50 EUR +0,49 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 3,69 Mrd. EUR

KGV 9,66 Div. Rendite 5,19%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 590900

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005909006

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BFLBF

Deutsche Bank AG

Bilfinger SE Buy

12:41 Uhr
Bilfinger SE Buy
Aktie in diesem Artikel
Bilfinger SE
102,30 EUR 0,50 EUR 0,49%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Bilfinger nach dem Kapitalmarkttag von 115 auf 120 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dort habe sich der Industriedienstleister deutlich ambitioniertere Ziele gesetzt, schrieb Michael Kuhn in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Die neuen Vorgaben seien hinsichtlich Umsatz und Profitabilität ein klarer Schritt nach vorn./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 07:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bilfinger SE

Zusammenfassung: Bilfinger Buy

Unternehmen:
Bilfinger SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
120,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
102,20 €		 Abst. Kursziel*:
17,42%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
102,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,30%
Analyst Name:
Michael Kuhn 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
109,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Bilfinger SE

12:41 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
28.11.25 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
17.11.25 Bilfinger Neutral UBS AG
14.11.25 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
13.11.25 Bilfinger Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Bilfinger SE

TraderFox Stocks in Action Stocks in Action: Nordex, HUGO BOSS, Bilfinger, Auto1 Group, Fraport Stocks in Action: Nordex, HUGO BOSS, Bilfinger, Auto1 Group, Fraport
finanzen.net Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Vormittag in Rot
dpa-afx Bilfinger-Aktie mit Rekordhoch: Schnelleres Wachstum geplant - Auch HOCHTIEF mit Hoch
finanzen.net Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX letztendlich mit Gewinnen
StockXperts Bilfinger: Gewinnfantasie wird beflügelt
finanzen.net Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Nachmittag gesucht
finanzen.net Schwacher Handel: MDAX verbucht nachmittags Abschläge
TraderFox Stocks in Action: Siemens Energy, Hypoport, Bayer, Bilfinger und LVMH.
dpa-afx ROUNDUP 2: Bilfinger will Umsatz und Marge weiter steigern - Aktie auf Rekord
EQS Group EQS-News: Bilfinger SE: Share Buyback
EQS Group EQS-PVR: Bilfinger SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Bilfinger SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Bilfinger SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Bilfinger SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Bilfinger SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Bilfinger SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Bilfinger SE: Share Buyback
RSS Feed
Bilfinger SE zu myNews hinzufügen