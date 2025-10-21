Deutsche Bank AG

Bilfinger SE Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Bilfinger mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal dürfte grundsätzlich weiter solide gelaufen sein, schrieb Michael Kuhn in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Bericht. Die Anleger sollten allerdings an zahlreiche Sonderfaktoren denken, die die Vergleichbarkeit erschwerten./ag/gl

