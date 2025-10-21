DAX 24.247 -0,3%ESt50 5.665 -0,4%MSCI World 4.341 +0,0%Top 10 Crypto 14,80 -4,5%Nas 22.954 -0,2%Bitcoin 93.189 -0,5%Euro 1,1597 -0,1%Öl 62,26 +1,0%Gold 4.068 -1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Beyond Meat A2N7XQ Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 thyssenkrupp 750000 Infineon 623100 Tesla A1CX3T Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F Plug Power A1JA81 HENSOLDT HAG000 Apple 865985 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX gibt nach -- adidas hebt Gewinnprognose an -- Netflix enttäuscht -- Analysten uneinig bei TKMS -- DroneShield, Daimler Truck, thyssenkrupp nucera, Mercedes, GSK, Alector, Beyond Meat im Fokus
Top News
Ausblick: Intel legt Quartalsergebnis vor Ausblick: Intel legt Quartalsergebnis vor
Ausblick: AT&T stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor Ausblick: AT&T stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Bilfinger Aktie

Kaufen
Verkaufen
Bilfinger Aktien-Sparplan
96,05 EUR +0,10 EUR +0,10 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 3,59 Mrd. EUR

KGV 9,66 Div. Rendite 5,19%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 590900

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005909006

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BFLBF

Deutsche Bank AG

Bilfinger SE Buy

10:26 Uhr
Bilfinger SE Buy
Aktie in diesem Artikel
Bilfinger SE
96,05 EUR 0,10 EUR 0,10%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Bilfinger mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal dürfte grundsätzlich weiter solide gelaufen sein, schrieb Michael Kuhn in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Bericht. Die Anleger sollten allerdings an zahlreiche Sonderfaktoren denken, die die Vergleichbarkeit erschwerten./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 08:03 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bilfinger SE

Zusammenfassung: Bilfinger Buy

Unternehmen:
Bilfinger SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
105,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
96,05 €		 Abst. Kursziel*:
9,32%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
96,05 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,32%
Analyst Name:
Michael Kuhn 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
98,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Bilfinger SE

10:26 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
18.08.25 Bilfinger Neutral UBS AG
15.08.25 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
14.08.25 Bilfinger Neutral UBS AG
30.07.25 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Bilfinger SE

StockXperts Bilfinger: Bringt Q3 neue Impulse? Bilfinger: Bringt Q3 neue Impulse?
finanzen.net Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Mittag in Grün
finanzen.net Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE tendiert am Dienstagvormittag nordwärts
EQS Group EQS-News: Bilfinger SE: Aktienrückkauf
finanzen.net Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Montagnachmittag mit grünen Vorzeichen
finanzen.net MDAX-Papier Bilfinger SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bilfinger SE-Investment von vor 10 Jahren verdient
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: MDAX zum Handelsende in der Verlustzone
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: MDAX verliert nachmittags
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: MDAX schwächelt
EQS Group EQS-News: Bilfinger SE: Share Buyback
EQS Group EQS-PVR: Bilfinger SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Bilfinger SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Bilfinger SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Bilfinger SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Bilfinger SE: Share Buyback
EQS Group EQS-News: Bilfinger SE: Share Buyback
EQS Group EQS-PVR: Bilfinger SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Bilfinger SE zu myNews hinzufügen