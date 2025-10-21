Bilfinger Aktie
Marktkap. 3,59 Mrd. EURKGV 9,66 Div. Rendite 5,19%
WKN 590900
ISIN DE0005909006
Symbol BFLBF
Bilfinger SE Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Bilfinger mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal dürfte grundsätzlich weiter solide gelaufen sein, schrieb Michael Kuhn in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Bericht. Die Anleger sollten allerdings an zahlreiche Sonderfaktoren denken, die die Vergleichbarkeit erschwerten./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 08:03 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Bilfinger Buy
|Unternehmen:
Bilfinger SE
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
105,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
96,05 €
|Abst. Kursziel*:
9,32%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
96,05 €
|Abst. Kursziel aktuell:
9,32%
|
Analyst Name:
Michael Kuhn
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
98,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
