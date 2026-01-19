DAX 24.536 -1,7%ESt50 5.842 -1,4%MSCI World 4.504 -0,1%Top 10 Crypto 12,09 -3,2%Nas 23.515 -0,1%Bitcoin 77.684 -2,3%Euro 1,1741 +0,8%Öl 64,33 +0,2%Gold 4.731 +1,3%
Scout24 Aktie

Scout24 Aktien-Sparplan
82,80 EUR -0,40 EUR -0,48 %
STU
Marktkap. 6,2 Mrd. EUR

KGV 38,40 Div. Rendite 1,55%
WKN A12DM8

ISIN DE000A12DM80

Symbol SCOTF

Bernstein Research

Scout24 Outperform

12:51 Uhr
Scout24 Outperform
Scout24
82,80 EUR -0,40 EUR -0,48%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Scout24 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Christophe Cherblanc verwies in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie auf die Bedeutung von KI für Medienunternehmen. Daraus resultierende Gewinne sollten reinvestiert werden. Scout24 sei unter den Internetportalbetreibern am innovativsten. Der Bereich Immobilien ist das bevorzugte Segment von Cherblanc. Der Experte rechnet beim anstehenden Kapitalmarkttag mit aggressiven Ziele im Privatkundengeschäft./ajx/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 18:54 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 06:05 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Scout24

Zusammenfassung: Scout24 Outperform

Unternehmen:
Scout24		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
105,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
82,70 €		 Abst. Kursziel*:
26,96%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
82,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
26,81%
Analyst Name:
Christophe Cherblanc 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
118,97 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Scout24

12:51 Scout24 Outperform Bernstein Research
19.01.26 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.01.26 Scout24 Overweight Barclays Capital
15.01.26 Scout24 Outperform Bernstein Research
13.01.26 Scout24 Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

