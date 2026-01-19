Scout24 Aktie
Marktkap. 6,2 Mrd. EURKGV 38,40 Div. Rendite 1,55%
WKN A12DM8
ISIN DE000A12DM80
Symbol SCOTF
Scout24 Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Scout24 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Christophe Cherblanc verwies in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie auf die Bedeutung von KI für Medienunternehmen. Daraus resultierende Gewinne sollten reinvestiert werden. Scout24 sei unter den Internetportalbetreibern am innovativsten. Der Bereich Immobilien ist das bevorzugte Segment von Cherblanc. Der Experte rechnet beim anstehenden Kapitalmarkttag mit aggressiven Ziele im Privatkundengeschäft./ajx/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 18:54 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 06:05 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Scout24
Zusammenfassung: Scout24 Outperform
|Unternehmen:
Scout24
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
105,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
82,70 €
|Abst. Kursziel*:
26,96%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
82,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
26,81%
|
Analyst Name:
Christophe Cherblanc
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
118,97 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Scout24
