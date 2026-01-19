Bernstein Research

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Scout24 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Christophe Cherblanc verwies in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie auf die Bedeutung von KI für Medienunternehmen. Daraus resultierende Gewinne sollten reinvestiert werden. Scout24 sei unter den Internetportalbetreibern am innovativsten. Der Bereich Immobilien ist das bevorzugte Segment von Cherblanc. Der Experte rechnet beim anstehenden Kapitalmarkttag mit aggressiven Ziele im Privatkundengeschäft./ajx/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 18:54 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 06:05 / UTC

