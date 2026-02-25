GEA Aktie
Marktkap. 9,33 Mrd. EURKGV 20,82 Div. Rendite 2,40%
WKN 660200
ISIN DE0006602006
Symbol GEAGF
GEA Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Gea nach vollständigen Geschäftszahlen für das vergangene Quartal mit einem Kursziel von 56 Euro auf "Sector Perform" belassen. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) und noch deutlicher das Nettoergebnis hätten die Erwartungen verfehlt, schrieb Sebastian Kuenne am Montag in seiner ersten Reaktion. Das margenträchtige Geschäft mit Komponenten und Verfahrenstechnik (SFT) habe enttäuscht. Dazu fielen die Restrukturierungsaufwendungen überraschend hoch aus./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 03:54 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 03:54 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: GEA Sector Perform
|Unternehmen:
GEA
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
56,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
60,20 €
|Abst. Kursziel*:
-6,98%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
60,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-6,98%
|
Analyst Name:
Sebastian Kuenne
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
63,57 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
