GEA Aktie
Marktkap. 9,28 Mrd. EURKGV 20,82 Div. Rendite 2,40%
WKN 660200
ISIN DE0006602006
Symbol GEAGF
GEA Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Gea mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Hold" belassen. Die Eckdaten des vierten Quartals hätten einen starken Auftragseingang des Anlagenbauers gezeigt, schrieb Stefan Augustin am Dienstag./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: GEA Group
Zusammenfassung: GEA Hold
|Unternehmen:
GEA
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
60,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
61,35 €
|Abst. Kursziel*:
-2,20%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
61,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-2,44%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
60,27 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
