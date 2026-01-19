DAX 24.685 -1,1%ESt50 5.872 -0,9%MSCI World 4.505 -0,1%Top 10 Crypto 12,07 -3,4%Nas 23.515 -0,1%Bitcoin 77.564 -2,4%Euro 1,1720 +0,6%Öl 63,55 -1,0%Gold 4.729 +1,2%
GEA Aktie

GEA Aktien-Sparplan
59,65 EUR -0,70 EUR -1,16 %
STU
Marktkap. 9,39 Mrd. EUR

KGV 20,82 Div. Rendite 2,40%
WKN 660200

ISIN DE0006602006

Symbol GEAGF

GEA Buy

09:36 Uhr
GEA Buy
GEA
59,65 EUR -0,70 EUR -1,16%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Gea auf "Buy" belassen. Andre Kukhnin befasste sich in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie mit der Frage, welche Risiken die neuen Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump für die europäische Investitionsgüterindustrie bergen. Er geht davon aus, dass die angedrohten Zölle von 10 beziehungsweise 25 Prozent durch relativ moderate Preiserhöhungen kompensiert werden können, zumal der Sektor in der Vergangenheit Zölle generell gut weitergeben konnte. Der Analyst verwies aber auf das Risiko einer Eskalation auf beiden Seiten./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 16:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 16:37 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: GEA Buy

Unternehmen:
GEA		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
59,55 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
59,65 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Andre Kukhnin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
60,27 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu GEA

09:36 GEA Buy UBS AG
14.01.26 GEA Equal Weight Barclays Capital
13.01.26 GEA Sector Perform RBC Capital Markets
13.01.26 GEA Underweight JP Morgan Chase & Co.
16.12.25 GEA Buy UBS AG
mehr Analysen

