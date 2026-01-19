GEA Aktie
Marktkap. 9,39 Mrd. EURKGV 20,82 Div. Rendite 2,40%
WKN 660200
ISIN DE0006602006
Symbol GEAGF
GEA Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Gea auf "Buy" belassen. Andre Kukhnin befasste sich in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie mit der Frage, welche Risiken die neuen Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump für die europäische Investitionsgüterindustrie bergen. Er geht davon aus, dass die angedrohten Zölle von 10 beziehungsweise 25 Prozent durch relativ moderate Preiserhöhungen kompensiert werden können, zumal der Sektor in der Vergangenheit Zölle generell gut weitergeben konnte. Der Analyst verwies aber auf das Risiko einer Eskalation auf beiden Seiten./edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 16:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 16:37 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
GEA
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
59,55 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
59,65 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Andre Kukhnin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
60,27 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
