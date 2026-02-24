AUTO1 Aktie
Marktkap. 4,24 Mrd. EURKGV 161,49 Div. Rendite 0,00%
WKN A2LQ88
ISIN DE000A2LQ884
Symbol ATOGF
AUTO1 Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Auto1 mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Overweight" belassen. Mit Ergebnissen und Ausblick liege der Autohändler gut in der Spur, schrieb Andrew Ross am Mittwoch. Bei den Absatzzielen gebe es noch Spielraum nach oben. Die Aktien hält Ross für sehr günstig./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 08:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 08:26 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung:
|Unternehmen:
AUTO1
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
39,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
19,18 €
|Abst. Kursziel*:
103,34%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
18,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
115,47%
|
Analyst Name:
Andrew Ross
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
36,45 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AUTO1
|10:26
|AUTO1 Overweight
|Barclays Capital
|10:06
|AUTO1 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:36
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:31
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:31
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.22
|AUTO1 Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.22
|AUTO1 Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.22
|AUTO1 Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.05.22
|AUTO1 Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.05.22
|AUTO1 Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.25
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.25
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.05.25
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.04.25
|AUTO1 Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|27.02.25
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)