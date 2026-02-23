DAX 25.288 +0,4%ESt50 6.196 +0,4%MSCI World 4.583 +0,1%Top 10 Crypto 8,8295 +1,2%Nas 23.152 +1,3%Bitcoin 57.630 +0,2%Euro 1,1802 -0,1%Öl 69,92 -1,5%Gold 5.163 -0,1%
Barclays Capital

Scout24 Overweight

12:51 Uhr
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Scout24 mit einem Kursziel von 131 Euro auf "Overweight" belassen. Der Internet-Portalbetreiber liege ganz gut in der Spur, schrieb Andrew Ross am Donnerstag nach den Zahlen. Der Ausblick sei einen Hauch schwächer als gedacht, aber das Unternehmen plane generell konservativ./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:35 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

