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Bernstein Research

Scout24 Outperform

08:36 Uhr
Scout24 Outperform
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Scout24 nach Zahlen mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Outperform" belassen. Im aktuell schwierigen Marktumfeld sei es für einen Online-Portalbetreiber keine leichte Aufgabe gewesen, einen zufriedenstellenden Kapitalmarkttag über die Bühne zu bringen, schrieb Annick Maas am Dienstagabend. Scout24 sei dieses Kunststück jedoch gelungen. Die Zielsetzungen bis 2028 hätten beruhigenden Charakter./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 19:56 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 19:56 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Scout24

Zusammenfassung: Scout24 Outperform

Unternehmen:
Scout24		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
90,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
73,45 €		 Abst. Kursziel*:
22,53%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
74,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,62%
Analyst Name:
Annick Maas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
104,19 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Scout24

08:36 Scout24 Outperform Bernstein Research
08:11 Scout24 Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:11 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:06 Scout24 Overweight Barclays Capital
12.05.26 Scout24 Buy Jefferies & Company Inc.
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