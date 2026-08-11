DAX 26.481 +0,3%ESt50 6.559 +0,1%MSCI World 4.999 +0,1%Top 10 Crypto 8,3045 +2,9%Nas 26.445 -0,6%Bitcoin 55.610 +1,0%Euro 1,1544 +0,0%Öl 89,24 +0,4%Gold 4.408 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Allianz 840400 RENK RENK73 TUI TUAG50 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX nach Rekord im Plus -- Super Micro Computer steigert Gewinn -- Chip-Aktien, Tencent, Lumentum, Ölaktien, DroneShield, SpaceX, CoreWeave, NVIDIA, Hertz, TKMS, E.ON, BASF, Siemens Energy im Fokus
Top News
BASF-Aktie im Fokus: Neues Climate Center soll Pflanzenschutz-Forschung stärken BASF-Aktie im Fokus: Neues Climate Center soll Pflanzenschutz-Forschung stärken
Douglas-Aktie gibt nach: Umsatzrückgang und rote Zahlen Douglas-Aktie gibt nach: Umsatzrückgang und rote Zahlen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

PATRIZIA Aktie

Kaufen
Verkaufen
PATRIZIA Aktien-Sparplan
7,71 EUR +0,18 EUR +2,39 %
STU
finanzen.net zero
PATRIZIA jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 639,85 Mio. EUR

KGV 39,13 Div. Rendite 4,42%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN PAT1AG

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000PAT1AG3

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol PTZIF

AI Analyse

Deutsche Bank AG

PATRIZIA SE Buy

10:31 Uhr
PATRIZIA SE Buy
Aktie in diesem Artikel
PATRIZIA SE
7,71 EUR 0,18 EUR 2,39%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Patrizia nach Zahlen zum zweiten Quartal von 10,50 auf 11,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Geschäftsergebnisse der Immobiliengruppe besserten sich von einem niedrigen Niveau aus, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die steigende Profitabilität profitiere von früher getroffenen Maßnahmen zur Kostensenkung und zur Steigerung der Effizienz./rob/bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Patrizia Immobilien

Zusammenfassung: PATRIZIA Buy

Unternehmen:
PATRIZIA SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
11,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
7,60 €		 Abst. Kursziel*:
44,74%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
7,71 €		 Abst. Kursziel aktuell:
42,67%
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
10,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu PATRIZIA SE

10:31 PATRIZIA Buy Deutsche Bank AG
11.08.26 PATRIZIA Kaufen DZ BANK
11.08.26 PATRIZIA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.08.26 PATRIZIA Buy Warburg Research
27.07.26 PATRIZIA Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu PATRIZIA SE

dpa-afx Bilanz im Blick PATRIZIA-Aktie legt zu: Gewinn im ersten Halbjahr kräftig gesteigert PATRIZIA-Aktie legt zu: Gewinn im ersten Halbjahr kräftig gesteigert
finanzen.net PATRIZIA SE: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
finanzen.net SDAX aktuell: SDAX zum Ende des Dienstagshandels mit Zuschlägen
finanzen.net XETRA-Handel: SDAX verbucht Gewinne
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: SDAX verbucht am Mittag Verluste
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Warburg Research belässt Patrizia auf 'Buy' - Ziel 11 Euro
dpa-afx ROUNDUP: Patrizia steigert Gewinn kräftig - Aktie legt zu
finanzen.net SDAX-Handel aktuell: SDAX zeigt sich zum Start leichter
EQS Group EQS-News: PATRIZIA erzielt starkes Ergebniswachstum mit einem EBITDA von 42,7 Mio. EUR (+46,6% ggü. Vj.) im H1 2026
EQS Group EQS-News: PATRIZIA delivers strong earnings growth with EUR 42.7m EBITDA (+46.6% y-o-y) in H1 2026
EQS Group EQS-News: PATRIZIA shareholders approve eighth consecutive dividend increase; management reaffirms confidence in PATRIZIA’s long-term growth strategy
EQS Group EQS-DD: PATRIZIA SE: First Capital Partner GmbH, Order to purchase a total of up to 3,500,000 shares in PATRIZIA SE at market-friendly conditions in the period from 03 June 2026 to 30 June 2027 ...
EQS Group EQS-News: PATRIZIA reports strong EBITDA and net profit growth in the first three months of 2026
EQS Group EQS-DD: PATRIZIA SE: Martin Praum, Allocation of 558 shares in connection with participation in an employee share program
EQS Group EQS-DD: PATRIZIA SE: Dr. Konrad Finkenzeller, Allocation of 1,475 shares in connection with participation in an employee share program
EQS Group EQS-DD: PATRIZIA SE: James Muir, Allocation of 4,718 shares in connection with participation in an employee share program
EQS Group EQS-AFR: PATRIZIA SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
RSS Feed
PATRIZIA SE zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.