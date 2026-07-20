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PATRIZIA Aktie

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7,40 EUR +0,23 EUR +3,21 %
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Marktkap. 619,03 Mio. EUR

KGV 39,13 Div. Rendite 4,42%
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Symbol PTZIF

Deutsche Bank AG

PATRIZIA SE Buy

13:56 Uhr
PATRIZIA SE Buy
Aktie in diesem Artikel
PATRIZIA SE
7,40 EUR 0,23 EUR 3,21%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Patrizia vor den am 10. August nachbörslich erwarteten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 10,50 Euro belassen. Das zweite Quartal dürfte weitgehend ein Spiegel des ersten gewesen sein, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Montag vorliegenden Studie. Er rechnet auf geringer Basis mit einem stabilen Geschäft der Immobiliengesellschaft./ck/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Patrizia Immobilien

Zusammenfassung: PATRIZIA Buy

Unternehmen:
PATRIZIA SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
10,50 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
7,30 €		 Abst. Kursziel*:
43,84%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
7,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
41,89%
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
10,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-DD: PATRIZIA SE: James Muir, Allocation of 4,718 shares in connection with participation in an employee share program
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