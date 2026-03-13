Heute im Fokus
Widersprüngliche Nahost-Signale: DAX in Rot -- Asiens Börsen erholt -- Ölpreise steigen erneut -- Ölaktien, TUI, Novo Nordisk, Bayer, DroneShield, Rheinmetall, SAP im Fokus
Top News
Um 18 Uhr live: High-Conviction-Investing und das 4M-Prinzip für deinen Börsenerfolg Um 18 Uhr live: High-Conviction-Investing und das 4M-Prinzip für deinen Börsenerfolg
Drägerwerk: Bereit für den Anstieg? Drägerwerk: Bereit für den Anstieg?
PATRIZIA Aktie

Marktkap. 589,64 Mio. EUR

KGV 45,83 Div. Rendite 4,42%
WKN PAT1AG

ISIN DE000PAT1AG3

Symbol PTZIF

Warburg Research

PATRIZIA SE Buy

10:31 Uhr
PATRIZIA SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Patrizia nach Zahlen von 12,20 auf 11,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Wohnimmobilienunternehmen habe sein Portfolio beeindruckend gestrafft, schrieb Philipp Kaiser am Dienstag. Die wahren Auswirkungen davon dürften sich erst zeigen, wenn die Anzahl der Transaktionen auf dem Immobilienmarkt wieder steigt. Kaiser passte sein Bewertungsmodell an die Eckdaten für 2025 an und rollte die Bewertungsbasis für das Kursziel nach vorne./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: PATRIZIA Buy

Unternehmen:
PATRIZIA SE		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
11,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
6,70 €		 Abst. Kursziel*:
64,18%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
6,86 €		 Abst. Kursziel aktuell:
60,35%
Analyst Name:
Philipp Kaiser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
10,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu PATRIZIA SE

10:31 PATRIZIA Buy Warburg Research
09.03.26 PATRIZIA Buy Deutsche Bank AG
05.03.26 PATRIZIA Kaufen DZ BANK
05.03.26 PATRIZIA Buy Warburg Research
15.12.25 PATRIZIA Buy Deutsche Bank AG
