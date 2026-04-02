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Bernstein Research

RATIONAL Outperform

08:26 Uhr
RATIONAL Outperform
Aktie in diesem Artikel
RATIONAL AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel von Rational von 1100 auf 1035 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Vor den Zahlen zum ersten Quartal reduzierte Analyst Philippe Lorrain seine Schätzungen für den Großküchenausrüster. Die Aktie bleibt für ihn aber eine klare Anlageempfehlung, da sie in typischen Auf- und Abschwungphasen mit Defensivqualitäten glänze und über eine starke Wettbewerbsposition mit hohen Markteintrittsbarrieren verfüge. Zudem könnten Anleger mit Rational auf positive langfristige Trends in der Gastronomie setzen, schrieb Lorrain am Dienstag. Obendrein sei die Bilanz solide und die Finanzkennzahlen seien stark./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 19:26 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 19:26 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: RATIONAL

Zusammenfassung: RATIONAL Outperform

Unternehmen:
RATIONAL AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
1.035,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
634,50 €		 Abst. Kursziel*:
63,12%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
670,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
54,36%
Analyst Name:
Philippe Lorrain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
818,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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