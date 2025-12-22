RATIONAL Aktie
Marktkap. 7,54 Mrd. EURKGV 37,40 Div. Rendite 1,82%
WKN 701080
ISIN DE0007010803
Symbol RTLLF
RATIONAL Underperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rational mit einem Kursziel von 580 Euro auf "Underperform" belassen. Das operative Ergebnis des vierten Quartals sei enorm gut gewesen, schrieb Sebastian Kuenne am Donnerstag nach Zahlen und Rücksprache mit dem Großküchenausrüster. Im Jahr 2026 drohe allerdings mehr Währungsgegenwind./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 02:49 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 02:49 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: RATIONAL Underperform
|Unternehmen:
RATIONAL AG
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
580,00 €
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
733,50 €
|Abst. Kursziel*:
-20,93%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
740,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-21,67%
|
Analyst Name:
Sebastian Kuenne
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
797,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
