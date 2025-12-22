RBC Capital Markets

RATIONAL Underperform

13:26 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rational mit einem Kursziel von 580 Euro auf "Underperform" belassen. Das operative Ergebnis des vierten Quartals sei enorm gut gewesen, schrieb Sebastian Kuenne am Donnerstag nach Zahlen und Rücksprache mit dem Großküchenausrüster. Im Jahr 2026 drohe allerdings mehr Währungsgegenwind./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 02:49 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 02:49 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: RATIONAL