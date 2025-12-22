RATIONAL Aktie
Marktkap. 7,54 Mrd. EURKGV 37,40 Div. Rendite 1,82%
WKN 701080
ISIN DE0007010803
Symbol RTLLF
RATIONAL Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Rational von 848 auf 890 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Jahresbilanz dürfte die Anleger hinsichtlich der Wachstumsdynamik und Profitabilität selbst im schwachen Umfeld beruhigen, schrieb Timothy Lee am Donnerstag nach den Zahlen./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 09:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 09:56 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: RATIONAL
Zusammenfassung: RATIONAL Overweight
|Unternehmen:
RATIONAL AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
890,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
741,50 €
|Abst. Kursziel*:
20,03%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
736,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
20,84%
|
Analyst Name:
Timothy Lee
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
797,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
