DAX 24.410 -0,8%ESt50 5.923 -0,8%MSCI World 4.451 -1,2%Top 10 Crypto 9,0415 -7,5%Nas 22.534 -1,6%Bitcoin 58.053 -6,4%Euro 1,1805 +0,0%Öl 67,81 -1,7%Gold 4.851 -2,3%
Nach EZB-Entscheid: DAX tiefrot -- Wall Street leichter -- Alphabet übertrifft Erwartungen -- Novo Nordisk, BYD, DroneShield, Rüstungsaktien, SAP, Arm, Softwareaktien, Wolfspeed, Snap im Fokus
Aktien von ServiceNow, Oracle, Palantir & Co. im Sturzflug: Abverkauf bei Softwaretiteln wegen KI-Sorgen
Ölpreise fallen nach Vortagesgewinnen
RATIONAL Aktie

736,50 EUR +75,50 EUR +11,42 %
STU
Marktkap. 7,54 Mrd. EUR

KGV 37,40 Div. Rendite 1,82%
NEU
WKN 701080

NEU
ISIN DE0007010803

NEU
Symbol RTLLF

Barclays Capital

RATIONAL Overweight

15:06 Uhr
RATIONAL Overweight
RATIONAL AG
736,50 EUR 75,50 EUR 11,42%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Rational von 848 auf 890 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Jahresbilanz dürfte die Anleger hinsichtlich der Wachstumsdynamik und Profitabilität selbst im schwachen Umfeld beruhigen, schrieb Timothy Lee am Donnerstag nach den Zahlen./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 09:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 09:56 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RATIONAL Overweight

Unternehmen:
RATIONAL AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
890,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
741,50 €		 Abst. Kursziel*:
20,03%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
736,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,84%
Analyst Name:
Timothy Lee 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
797,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RATIONAL AG

15:06 RATIONAL Overweight Barclays Capital
13:31 RATIONAL Buy UBS AG
13:26 RATIONAL Underperform RBC Capital Markets
12:41 RATIONAL Outperform Bernstein Research
12:26 RATIONAL Buy Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu RATIONAL AG

TraderFox Stocks in Action Stocks in Action: GEA Group, Hannover Rück, Rational, Salzgitter, MLP Stocks in Action: GEA Group, Hannover Rück, Rational, Salzgitter, MLP
TraderFox TOP-5-Kursziele der Analysten am 05.02.26
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: So steht der MDAX am Donnerstagmittag
finanzen.net RATIONAL-Aktie zieht kräftig an: Rekordumsatz erzielt
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Rational brechen aus - Hoch seit Mai nach starkem Quartal
dpa-afx WDH/ROUNDUP: Rational schlägt Erwartungen mit starkem Schlussquartal
dpa-afx ROUNDUP: Rational schlägt Erwartungen mit starkem Schlussquartal - Aktie springt
finanzen.net MDAX-Titel RATIONAL-Aktie: So viel Verlust hätte eine RATIONAL-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX legt zum Start zu
EQS Group EQS-News: Rational AG reports growth of 8 percent after exchange rate adjustments – preliminary figures for the 2025 fiscal year
Benzinga Chamath Palihapitiya Warns Bernie Sanders&#39; &#39;Stop AI&#39; Message Sounds Rational To Squeezed Americans
EQS Group EQS-DD: RATIONAL AG: Franziska Würbser, Sale of shares in 1,850 partial executions
Novinite Bulgaria's President on Ukraine: Trump's Plan Is Rational, the Peace Treaty Is Written By the Victors
EQS Group EQS-News: Rational AG accelerates pace of growth in the third quarter of 2025
Benzinga Jim Cramer Says Don&#39;t Quit Market When It&#39;s Frothy: &#39;Is Widespread Irrationality a Reason To Sell Down in Perfectly Rational Stocks? Absolutely Not&#39;
EQS Group EQS-PVR: RATIONAL AG: Correction of a release from 11/08/2025 according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: RATIONAL AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
