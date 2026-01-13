WDH/ROUNDUP: Rational schlägt Erwartungen mit starkem Schlussquartal

(Tippfehler im 1. Absatz berichtigt: Landsberg rpt Landsberg am Lech)

LANDSBERG AM LECH (dpa-AFX) - Der Großküchenausstatter RATIONAL hat mit einem starken vierten Quartal mehr verdient als erwartet. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) zog im Gesamtjahr um 6 Prozent auf 333 Millionen Euro an, wie der MDAX-Konzern (MDAX) am Donnerstag in Landsberg am Lech auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte. Das war mehr als von Experten im Schnitt geschätzt. Finanzchef Jörg Walter begründete das Plus mit positiven Effekten im Einkauf sowie einem starken Umsatzwachstum zum Jahresende. Das Unternehmen will seinen Vertrieb auch weiter stärken, um die Geschäfte anzukurbeln. Die Aktie zog nach dem Handelsbeginn kräftig an.

Das Papier stieg um 16 Prozent auf 772 Euro und markierte ein Hoch seit vergangenem Mai. Damit könnte der Kurs den schon länger anhaltenden leichten Abwärtstrend brechen. Im Herbst 2024 kratzte die Aktie noch an der Marke von 940 Euro. Auf dem Rekordhoch 2021 war sie gar gut 1.033 Euro wert. Analyst Sebastian Kuenne von der kanadischen Bank RBC, der den Titel eigentlich mit "Underperform" und damit negativ einstuft, sprach von "extrem starken" Resultaten im Schlussquartal. Nach einem Gespräch mit dem Management zeigte er sich "sehr beeindruckt", auch wenn das Unternehmen vorsichtig bleibe wegen Kostensteigerungen.

Philippe Lorrain vom Analysehaus Bernstein verwies auf die besser als in der Jahresprognose ausgefallene operative Marge. Auf bereinigter Basis ohne den angenommenen Gegenwind von Wechselkursen sei die Entwicklung sogar noch zufriedenstellender und zeige die Kostendisziplin des Unternehmens.

Der Erlös stieg im Gesamtjahr insgesamt um 6 Prozent auf 1,26 Milliarden Euro, wie es vom Unternehmen hieß. Dabei bremste der schwache Dollar noch. "Bereinigt um die negativen Währungseffekte wachsen wir um 8 Prozent. Wir sind damit zurück auf unserem früheren Wachstumspfad im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich", sagte Rational-Chef Peter Stadelmann laut Mitteilung.

Im Heimatmarkt Deutschland wuchs der Anbieter zwar unterdurchschnittlich, im sonstigen Europa und in Nordamerika lief es aber besser. In Asien gingen die Geschäfte hingegen zurück. Stadelmann sprach allerdings vom umsatzstärksten Dezember der Firmengeschichte und schätzt die weiteren Wachstumsaussichten ebenfalls gut ein. Der systematische Ausbau des Vertriebs führe zu nachhaltigem Wachstum. "Diesen Kurs setzen wir fort", sagte der Manager.

