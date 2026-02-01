Zahl offener US-Stellen sinkt im Dezember

US-Arbeitsmarktdaten (NFP) im Fokus. Wie wirkt sich Trumps Politik auf die aktuellen Daten aus? Live-Analyse und Trade-Ideen.

Heute im Fokus

Trump zieht sich aus Warner Bros. Discovery-Übernahmedebatte zurück. QIAGEN schlägt Erwartungen. Rio Tinto sagt Fusion mit Glencore ab. Shortseller-Bericht sorgt für Kursrutsch bei IonQ & Co.. Barrick Mining: Umsatz und Gewinn ziehen klar an. QUALCOMM: Umsatz steigt - Gewinn unter den Erwartungen. Peloton schaftt es nicht in die Gewinnzone. Fluence Energy fährt trotz Umsatzsprung weiter Verluste ein.