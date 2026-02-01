Zahl offener US-Stellen sinkt im Dezember
05.02.26 16:10 Uhr
Werbung
DOW JONES--Die Zahl der offenen Stellen in den USA ist im Dezember gesunken. Wie das US-Arbeitsministerium im Rahmen seines Job Openings and Labor Turnover Summary (Jolts) mitteilte, gab es 6,54 (November: 6,93) Millionen offene Stellen. Die Zahl der freiwilligen Kündigungen stieg auf 3,20 (3,19) Millionen und die Zahl der Entlassungen auf 1,76 (1,70) Millionen.
Werbung
Werbung
Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com
DJG/hab/flf
(END) Dow Jones Newswires
February 05, 2026 10:11 ET (15:11 GMT)