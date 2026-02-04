Börse New York in Rot: Dow Jones liegt im Minus

DAX24.449 -0,6%Est505.921 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7500 -7,2%Nas22.674 -1,0%Bitcoin57.998 -6,5%Euro1,1800 -0,1%Öl67,76 -1,7%Gold4.872 -1,9%
Nach EZB-Entscheid: DAX letztlich in Rot -- Alphabet übertrifft Erwartungen -- Novo Nordisk, BYD, DroneShield, Rüstungsaktien, SAP, Arm, Softwareaktien, Wolfspeed, Snap im Fokus
05.02.26 18:00 Uhr
Anleger in New York treten am Donnerstag den Rückzug an.

Dow Jones 30 Industrial
49.110,4 PKT -391,0 PKT -0,79%
Charts|News|Analysen

Am Donnerstag fällt der Dow Jones um 17:58 Uhr via NYSE um 0,77 Prozent auf 49.122,00 Punkte zurück. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 18,691 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,359 Prozent leichter bei 49.323,59 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 49.501,30 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag heute bei 48.829,10 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 49.340,90 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 0,706 Prozent nach oben. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Monat, am 05.01.2026, den Wert von 48.977,18 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.11.2025, notierte der Dow Jones bei 47.311,00 Punkten. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 05.02.2025, einen Stand von 44.873,28 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,53 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 49.653,13 Punkten. Bei 47.853,04 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Merck (+ 2,37 Prozent auf 121,14 USD), Cisco (+ 1,93 Prozent auf 82,73 USD), Johnson Johnson (+ 1,53 Prozent auf 238,06 USD), Travelers (+ 1,37 Prozent auf 299,25 USD) und Visa (+ 0,79 Prozent auf 332,57 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Amazon (-3,56 Prozent auf 224,69 USD), Nike (-3,19 Prozent auf 62,17 USD), Salesforce (-3,04 Prozent auf 193,37 USD), UnitedHealth (-3,04 Prozent auf 267,54 USD) und JPMorgan Chase (-2,75 Prozent auf 308,56 USD).

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 18.921.762 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3,713 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der Dow Jones-Aktien

2026 verzeichnet die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,99 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

