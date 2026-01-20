JP Morgan Chase & Co.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nvidia auf "Overweight" belassen. Analyst Harlan Sur bleibt in einem am Mittwoch vorliegenden Branchenausblick auf die Berichtssaison zum vierten Quartal selektiv, was Aktien aus dem Chipsektor betrifft. Unter den großen der Branche bleiben Broadcom, Marvell Technology, Nvidia, Analog Devices, Micron, KLA und Synopsys seine Favoriten. Er erwartet starke Ergebnisse von Unternehmen, die von weiterhin hohen KI-Ausgaben und einer sich beschleunigenden zyklischen Erholung profitieren./tih/bek

