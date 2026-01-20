NVIDIA Aktie
Marktkap. 3,86 Bio. EURKGV 48,54 Div. Rendite 0,02%
WKN 918422
ISIN US67066G1040
Symbol NVDA
NVIDIA Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nvidia auf "Overweight" belassen. Analyst Harlan Sur bleibt in einem am Mittwoch vorliegenden Branchenausblick auf die Berichtssaison zum vierten Quartal selektiv, was Aktien aus dem Chipsektor betrifft. Unter den großen der Branche bleiben Broadcom, Marvell Technology, Nvidia, Analog Devices, Micron, KLA und Synopsys seine Favoriten. Er erwartet starke Ergebnisse von Unternehmen, die von weiterhin hohen KI-Ausgaben und einer sich beschleunigenden zyklischen Erholung profitieren./tih/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 21:54 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 00:00 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Konstantin Savusia / Shutterstock.com
Zusammenfassung: NVIDIA Overweight
|Unternehmen:
NVIDIA Corp.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 178,07
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 179,76
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Harlan Sur
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 237,86
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu NVIDIA Corp.
|15:21
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|29.12.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|29.12.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|04.04.17
|NVIDIA Underweight
|Pacific Crest Securities Inc.
|24.02.17
|NVIDIA Underperform
|BMO Capital Markets
|23.02.17
|NVIDIA Reduce
|Instinet
|14.01.16
|NVIDIA Underweight
|Barclays Capital
|26.07.11
|NVIDIA underperform
|Needham & Company, LLC
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|21.11.24
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG