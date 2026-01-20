DAX 24.525 -0,7%ESt50 5.874 -0,3%MSCI World 4.444 +0,1%Top 10 Crypto 11,71 -2,2%Nas 23.009 +0,2%Bitcoin 76.410 +1,5%Euro 1,1722 +0,0%Öl 64,84 +1,3%Gold 4.865 +2,1%
Heute im Fokus
Trump-Rede in Davos: DAX im Minus -- US-Börsen in Grün -- Netflix-Bilanz mit Gewinn- und Umsatzsprung -- BioNTech, Kraft Heinz, Amazon, Rheinmetall, NVIDIA, Novo Nordisk, RENK im Fokus
Top News
Ausblick: Alcoa verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: Alcoa verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Zwischen Zöllen und Weltordnung: Trump will "unverzüglich Verhandlungen" zu Grönland-Übernahme Zwischen Zöllen und Weltordnung: Trump will "unverzüglich Verhandlungen" zu Grönland-Übernahme
NVIDIA Aktie

153,40 EUR +1,24 EUR +0,81 %
STU
179,76 USD +1,69 USD +0,95 %
BTT
Marktkap. 3,86 Bio. EUR

KGV 48,54 Div. Rendite 0,02%
WKN 918422

ISIN US67066G1040

Symbol NVDA

JP Morgan Chase & Co.

NVIDIA Overweight

15:21 Uhr
NVIDIA Overweight
Aktie in diesem Artikel
NVIDIA Corp.
153,40 EUR 1,24 EUR 0,81%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nvidia auf "Overweight" belassen. Analyst Harlan Sur bleibt in einem am Mittwoch vorliegenden Branchenausblick auf die Berichtssaison zum vierten Quartal selektiv, was Aktien aus dem Chipsektor betrifft. Unter den großen der Branche bleiben Broadcom, Marvell Technology, Nvidia, Analog Devices, Micron, KLA und Synopsys seine Favoriten. Er erwartet starke Ergebnisse von Unternehmen, die von weiterhin hohen KI-Ausgaben und einer sich beschleunigenden zyklischen Erholung profitieren./tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 21:54 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 00:00 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Konstantin Savusia / Shutterstock.com

Zusammenfassung: NVIDIA Overweight

Unternehmen:
NVIDIA Corp.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 178,07		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 179,76		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Harlan Sur 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 237,86

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu NVIDIA Corp.

15:21 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.01.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
06.01.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
29.12.25 NVIDIA Buy UBS AG
29.12.25 NVIDIA Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

