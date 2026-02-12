Barclays Capital

EssilorLuxottica Overweight

10:31 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für EssilorLuxottica nach Zahlen fürs Schlussquartal von 350 auf 355 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Angesichts des Rekordwachstums habe er die Gewinnerwartungen für den Optikkonzern angehoben, schrieb Hassan Al-Wakeel am Donnerstagabend./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 23:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 05:00 / GMT

