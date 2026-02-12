EssilorLuxottica Aktie
Marktkap. 116,17 Mrd. EURKGV 53,52
WKN 863195
ISIN FR0000121667
Symbol ESLOF
EssilorLuxottica Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für EssilorLuxottica nach Zahlen fürs Schlussquartal von 350 auf 355 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Angesichts des Rekordwachstums habe er die Gewinnerwartungen für den Optikkonzern angehoben, schrieb Hassan Al-Wakeel am Donnerstagabend./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 23:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 05:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Nor Gal / Shutterstock.com
Zusammenfassung: EssilorLuxottica Overweight
|Unternehmen:
EssilorLuxottica
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
355,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
259,20 €
|Abst. Kursziel*:
36,96%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
259,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
36,80%
|
Analyst Name:
Hassan Al-Wakeel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
322,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu EssilorLuxottica
|10:31
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|08:01
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.26
|EssilorLuxottica Kaufen
|DZ BANK
|12.02.26
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|10:31
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|08:01
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.26
|EssilorLuxottica Kaufen
|DZ BANK
|12.02.26
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|10:31
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|08:01
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.26
|EssilorLuxottica Kaufen
|DZ BANK
|12.02.26
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|15.02.24
|EssilorLuxottica Verkaufen
|DZ BANK
|01.09.23
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|26.07.23
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|29.06.23
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|17.05.23
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|12.02.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|09.12.25
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|28.11.25
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.25
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|17.10.25
|EssilorLuxottica Neutral
|UBS AG