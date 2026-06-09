DAX 24.461 +0,1%ESt50 6.054 +0,1%MSCI World 4.744 -0,1%Top 10 Crypto 7,8815 -0,2%Nas 25.679 -1,0%Bitcoin 53.256 -0,4%Euro 1,1557 +0,2%Öl 91,34 -1,1%Gold 4.201 -1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Micron Technology 869020 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 Intel 855681 Deutsche Bank 514000 Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Vonovia A1ML7J Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Eskalation im Nahost-Konflikt und Inflationssorgen: DAX unbeeindruckt -- Asiens Börsen unter Druck - UniCredit kauft weitere Commerzbank-Anteile -- Schaeffler, adidas, Samsung. SK hynix im Fokus
Top News
UniCredit schnappt sich weitere Commerzbank-Anteile - Aktien im Plus UniCredit schnappt sich weitere Commerzbank-Anteile - Aktien im Plus
Heidelberger Druck-Aktie deutlich höher: Sparprogramm soll für deutlich höhere Profitabilität sorgen Heidelberger Druck-Aktie deutlich höher: Sparprogramm soll für deutlich höhere Profitabilität sorgen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

EssilorLuxottica Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
179,20 EUR -1,35 EUR -0,75 %
STU
165,19 CHF +0,48 CHF +0,29 %
BRX
finanzen.net zero
EssilorLuxottica jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 80,37 Mrd. EUR

KGV 53,52 Div. Rendite 1,48%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 863195

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000121667

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ESLOF

RBC Capital Markets

EssilorLuxottica Outperform

08:51 Uhr
EssilorLuxottica Outperform
Aktie in diesem Artikel
EssilorLuxottica
179,20 EUR -1,35 EUR -0,75%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für EssilorLuxottica mit einem Kursziel von 300 Euro auf "Outperform" belassen. Der Brillenkonzern EssilorLuxottica biete attraktives Umsatzwachstum bei einer angemessenen Bewertung, wenngleich Wettbewerbsrisiken nicht unterschätzt werden sollten, schrieb Piral Dadhania in einer Brancheneinschätzung zu Luxus vom Dienstag./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2026 / 17:42 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: essilor

Zusammenfassung: EssilorLuxottica Outperform

Unternehmen:
EssilorLuxottica		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
300,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
179,15 €		 Abst. Kursziel*:
67,46%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
179,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
67,41%
Analyst Name:
Piral Dadhania 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
271,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu EssilorLuxottica

08:51 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
20.05.26 EssilorLuxottica Market-Perform Bernstein Research
12.05.26 EssilorLuxottica Hold Deutsche Bank AG
11.05.26 EssilorLuxottica Overweight Barclays Capital
28.04.26 EssilorLuxottica Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu EssilorLuxottica

finanzen.net Rentabler EssilorLuxottica-Einstieg? EURO STOXX 50-Titel EssilorLuxottica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EssilorLuxottica von vor 5 Jahren eingebracht EURO STOXX 50-Titel EssilorLuxottica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EssilorLuxottica von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert EssilorLuxottica-Aktie: Wäre ein Investment in EssilorLuxottica vor 3 Jahren inzwischen rentabel?
finanzen.net Wie Experten die EssilorLuxottica-Aktie im Mai einstuften
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier EssilorLuxottica-Aktie: So viel Verlust hätte ein EssilorLuxottica-Investment von vor einem Jahr eingebracht
dpa-afx Alphabet-Aktie im Plus: Google rüstet Suchmaske für KI-Ära auf
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel EssilorLuxottica-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in EssilorLuxottica von vor 10 Jahren abgeworfen
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank startet EssilorLuxottica mit 'Hold' - Ziel 183 Euro
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert EssilorLuxottica-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in EssilorLuxottica von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert EssilorLuxottica-Aktie: So viel Verlust hätte ein EssilorLuxottica-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Financial Times EssilorLuxottica heir seeks multibillion deal to buy out siblings
Business Times Europe shares subdued with Fed meeting in focus; EssilorLuxottica falls
MarketWatch EssilorLuxottica earnings boost illustrates growth potential for Meta’s smartglasses
Benzinga Mark Zuckerberg-Led Meta Acquires Nearly 3% Of Ray-Ban, Oakley Parent EssilorLuxottica In $3.5 Billion Deal: Report
GlobeNewswire EssilorLuxottica: Disclosure of Share Capital and Voting Rights Outstanding as of May 31, 2025
RSS Feed
EssilorLuxottica zu myNews hinzufügen