EssilorLuxottica Aktie
Marktkap. 80,37 Mrd. EURKGV 53,52 Div. Rendite 1,48%
WKN 863195
ISIN FR0000121667
Symbol ESLOF
EssilorLuxottica Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für EssilorLuxottica mit einem Kursziel von 300 Euro auf "Outperform" belassen. Der Brillenkonzern EssilorLuxottica biete attraktives Umsatzwachstum bei einer angemessenen Bewertung, wenngleich Wettbewerbsrisiken nicht unterschätzt werden sollten, schrieb Piral Dadhania in einer Brancheneinschätzung zu Luxus vom Dienstag./ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2026 / 17:42 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: essilor
Zusammenfassung: EssilorLuxottica Outperform
|Unternehmen:
EssilorLuxottica
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
300,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
179,15 €
|Abst. Kursziel*:
67,46%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
179,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
67,41%
|
Analyst Name:
Piral Dadhania
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
271,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu EssilorLuxottica
|08:51
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|20.05.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|12.05.26
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
|11.05.26
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|28.04.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|08:51
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|20.05.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|12.05.26
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
|11.05.26
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|28.04.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|08:51
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|11.05.26
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|24.04.26
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|23.04.26
|EssilorLuxottica Kaufen
|DZ BANK
|23.04.26
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|15.02.24
|EssilorLuxottica Verkaufen
|DZ BANK
|01.09.23
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|26.07.23
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|29.06.23
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|17.05.23
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|20.05.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|12.05.26
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
|28.04.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|22.04.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|20.04.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research