BNP Paribas Aktie
Marktkap. 117,47 Mrd. EURKGV 7,85 Div. Rendite 6,39%
WKN 887771
ISIN FR0000131104
Symbol BNPQF
BNP Paribas Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BNP Paribas nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 106 Euro belassen. Die Kennziffern der französischen Großbank seien mehrheitlich solide ausgefallen, mit kleinen Schwächen, schrieb Sharath Kumar in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BNP Paribas Hold
|Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
106,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
104,94 €
|Abst. Kursziel*:
1,01%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
105,28 €
|Abst. Kursziel aktuell:
0,68%
|
Analyst Name:
Sharath Kumar
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
111,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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