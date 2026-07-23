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ISIN FR0000131104

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Symbol BNPQF

Deutsche Bank AG

BNP Paribas Hold

13:51 Uhr
BNP Paribas Hold
Aktie in diesem Artikel
BNP Paribas S.A.
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BNP Paribas nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 106 Euro belassen. Die Kennziffern der französischen Großbank seien mehrheitlich solide ausgefallen, mit kleinen Schwächen, schrieb Sharath Kumar in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BNP Paribas Hold

Unternehmen:
BNP Paribas S.A.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
106,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
104,94 €		 Abst. Kursziel*:
1,01%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
105,28 €		 Abst. Kursziel aktuell:
0,68%
Analyst Name:
Sharath Kumar 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
111,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BNP Paribas S.A.

13:51 BNP Paribas Hold Deutsche Bank AG
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