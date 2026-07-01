Deutsche Bank AG

BNP Paribas Hold

11:36 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BNP Paribas von 98 auf 106 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die französischen Banken dürften im zweiten Quartal ordentliche Ergebnisse erzielt haben, schrieb Sharath Kumar in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Gerade von BNP erwartet er eine starke Ergebnissteigerung um 8 Prozent. Kumar rät aber nur zu einer relativ geringen Positionierung in Frankreich - wegen vergleichsweise geringer Impulse durch steigende Zinsen und der näher rückenden Präsidentschaftswahlen 2027./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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