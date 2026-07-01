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Symbol BNPQF

Deutsche Bank AG

BNP Paribas Hold

11:36 Uhr
BNP Paribas Hold
Aktie in diesem Artikel
BNP Paribas S.A.
102,06 EUR 0,38 EUR 0,37%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BNP Paribas von 98 auf 106 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die französischen Banken dürften im zweiten Quartal ordentliche Ergebnisse erzielt haben, schrieb Sharath Kumar in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Gerade von BNP erwartet er eine starke Ergebnissteigerung um 8 Prozent. Kumar rät aber nur zu einer relativ geringen Positionierung in Frankreich - wegen vergleichsweise geringer Impulse durch steigende Zinsen und der näher rückenden Präsidentschaftswahlen 2027./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Martin Good / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BNP Paribas Hold

Unternehmen:
BNP Paribas S.A.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
106,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
101,16 €		 Abst. Kursziel*:
4,78%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
102,06 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,86%
Analyst Name:
Sharath Kumar 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
110,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BNP Paribas S.A.

11:36 BNP Paribas Hold Deutsche Bank AG
13.07.26 BNP Paribas Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.07.26 BNP Paribas Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.06.26 BNP Paribas Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.05.26 BNP Paribas Hold Deutsche Bank AG
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