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Bernstein Research

BASF Outperform

08:51 Uhr
BASF Outperform
Aktie in diesem Artikel
BASF
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 61 Euro auf "Outperform" belassen. Grundsätzlich gelte ja, dass Spezialchemieunternehmen die bessere Investition in der Chemiebranche darstellten als Basischemiekonzerne, schrieb James Hooper am Dienstag. In Zeiten von Inflation profitierten ersteres unvermindert. Wenn der Preisauftrieb allerdings auch rohstoffgetrieben sei, böten sich durchaus in beiden Bereichen Chancen. Hooper macht sich daher vor allem Sorgen um Unternehmen, die man nicht klar zuordnen könne, nimmt aber zunächst keine Änderungen an seinen Einstufungen vor. Der Experte favorisiert wie bisher Industriegaskonzerne und nun auch BASF. Die Kurskorrektur hält er für übertrieben und sieht im zweiten Halbjahr auch Impulse im Bereich Agrarchemie. Das Segment will BASF an die Börse bringen./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 17:50 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: BASF SE

Zusammenfassung: BASF Outperform

Unternehmen:
BASF		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
61,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
49,43 €		 Abst. Kursziel*:
23,41%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
48,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
26,05%
Analyst Name:
James Hooper 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
52,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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