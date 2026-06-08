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UBS AG

BASF Neutral

08:01 Uhr
BASF Neutral
Aktie in diesem Artikel
BASF
48,74 EUR -0,27 EUR -0,55%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Neutral" belassen. Dies schrieb Analyst Priyanka Patel am Montag nach einer Telefonkonferenz, die den Verbundstandort Zhanjiang im Fokus hatte. Das Geschäft habe sich im Verlauf des zweiten Quartals nach dem Spike im März aufgrund vorgezogener Käufe normalisiert. Die Jahresziele für Zhanjiang hätten aber wohl Spielraum nach oben. Die Lieferkette in China sei deutlich stabiler geblieben als gedacht. Die Ergebniserwartungen an Zhanjiang bis 2030 seien geprägt von echter Nachfrage./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 16:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: BASF SE

Zusammenfassung: BASF Neutral

Unternehmen:
BASF		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
52,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
47,21 €		 Abst. Kursziel*:
10,16%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
48,74 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,69%
Analyst Name:
Priyanka Patel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
52,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BASF

08:01 BASF Neutral UBS AG
08.06.26 BASF Buy Goldman Sachs Group Inc.
29.05.26 BASF Buy Deutsche Bank AG
22.05.26 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
20.05.26 BASF Hold Jefferies & Company Inc.
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