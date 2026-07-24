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ISIN US9113121068

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Symbol UPS

Bernstein Research

United Parcel Service Outperform

24.07.26
United Parcel Service Outperform
Aktie in diesem Artikel
United Parcel Service Inc. (UPS)
100,75 EUR 0,55 EUR 0,55%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für UPS auf "Outperform" mit einem Kursziel von 133 US-Dollar belassen. Die See- und Luftfrachtraten im internationalen Logistikgeschäft seien in den vergangenen Monaten weiter gestiegen und das Frachtaufkommen habe sich als robust erwiesen, schrieb Alex Irving in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Zudem scheine sich die Verbrauchernachfrage trotz Inflationsdrucks zu behaupten. Insgesamt ergebe sich daraus ein günstiges Ertragsumfeld für die nahe Zukunft./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 06:30 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 06:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: United Parcel Service Outperform

Unternehmen:
United Parcel Service Inc. (UPS)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
$ 133,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 114,10		 Abst. Kursziel*:
16,56%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 114,79		 Abst. Kursziel aktuell:
15,86%
Analyst Name:
Alex Irving 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 115,83

*zum Zeitpunkt der Analyse

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