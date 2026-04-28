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Marktkap. 78,62 Mrd. EUR

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ISIN US9113121068

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Symbol UPS

UBS AG

United Parcel Service Buy

15:46 Uhr
United Parcel Service Buy
Aktie in diesem Artikel
United Parcel Service Inc. (UPS)
89,58 EUR 1,16 EUR 1,31%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für United Parcel Service (UPS) nach Zahlen von 125 auf 123 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Bei dem Logistiker sei alles in der Reihe, schrieb Thomas Wadewitz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im zweiten Quartal müsse das Ergebnis aber deutlich anziehen. Insofern bleibe es entscheidend, dass das Unternehmen auch liefere./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 21:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: pio3 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: United Parcel Service Buy

Unternehmen:
United Parcel Service Inc. (UPS)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 123,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 103,94		 Abst. Kursziel*:
18,34%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 104,99		 Abst. Kursziel aktuell:
17,15%
Analyst Name:
Thomas Wadewitz 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 115,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu United Parcel Service Inc. (UPS)

15:46 United Parcel Service Buy UBS AG
11:16 United Parcel Service Hold Deutsche Bank AG
08:01 United Parcel Service Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.04.26 United Parcel Service Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.04.26 United Parcel Service Buy Jefferies & Company Inc.
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