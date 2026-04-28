United Parcel Service Aktie
Marktkap. 78,62 Mrd. EURKGV 15,13 Div. Rendite 6,61%
WKN 929198
ISIN US9113121068
Symbol UPS
United Parcel Service Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für United Parcel Service (UPS) nach Zahlen von 125 auf 123 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Bei dem Logistiker sei alles in der Reihe, schrieb Thomas Wadewitz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im zweiten Quartal müsse das Ergebnis aber deutlich anziehen. Insofern bleibe es entscheidend, dass das Unternehmen auch liefere./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 21:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: pio3 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: United Parcel Service Buy
|Unternehmen:
United Parcel Service Inc. (UPS)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 123,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 103,94
|Abst. Kursziel*:
18,34%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 104,99
|Abst. Kursziel aktuell:
17,15%
|
Analyst Name:
Thomas Wadewitz
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 115,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu United Parcel Service Inc. (UPS)
|15:46
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|11:16
|United Parcel Service Hold
|Deutsche Bank AG
|08:01
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.04.26
|United Parcel Service Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:46
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|11:16
|United Parcel Service Hold
|Deutsche Bank AG
|08:01
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.04.26
|United Parcel Service Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:46
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|08.04.26
|United Parcel Service Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.02.26
|United Parcel Service Outperform
|Bernstein Research
|28.01.26
|United Parcel Service Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.25
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|09.03.26
|United Parcel Service Underweight
|Barclays Capital
|29.10.20
|United Parcel Service Underweight
|Barclays Capital
|27.10.20
|United Parcel Service Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.20
|United Parcel Service Underweight
|Barclays Capital
|17.04.20
|United Parcel Service Underweight
|Barclays Capital
|11:16
|United Parcel Service Hold
|Deutsche Bank AG
|08:01
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.01.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.