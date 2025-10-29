United Parcel Service Aktie
Marktkap. 71,07 Mrd. EURKGV 18,65 Div. Rendite 5,17%
WKN 929198
ISIN US9113121068
Symbol UPS
United Parcel Service Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für UPS von 110 auf 113 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit den Quartalszahlen und dem Ausblick des Logistikkonzerns auf das Schlussquartal hätten sich die Aussichten für Margen und Ergebnis je Aktie (EPS) verbessert, schrieb Thomas Wadewitz in seinem am Donnerstag vorliegenden Rückblick auf den Zwischenbericht. Das EPS-Wachstum sei im kommenden Jahr wohl noch eine Herausforderung, Besserung aber in Sicht. Er hob seine EPS-Schätzung für 2027 moderat an./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 02:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: United Parcel Service Buy
|Unternehmen:
United Parcel Service Inc. (UPS)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 113,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 97,40
|Abst. Kursziel*:
16,02%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 97,13
|Abst. Kursziel aktuell:
16,34%
|
Analyst Name:
Thomas Wadewitz
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 99,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu United Parcel Service Inc. (UPS)
|14:46
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|28.10.25
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.25
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.25
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.25
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
