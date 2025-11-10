DAX23.977 +1,7%Est505.663 +1,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,42 +4,3%Nas23.430 +1,9%Bitcoin91.345 +0,7%Euro1,1561 ±0,0%Öl63,63 -0,1%Gold4.086 +2,1%
Nach Unfall

UPS-Aktie schwächelt: US-Luftsicherheitsbehörde verhängt Flugverbot für alle MD 11 nach Absturz

10.11.25 15:33 Uhr
NYSE-Aktie UPS tiefer: Flugverbot für MD-11 - US-Behörde reagiert nach tragischem Absturz | finanzen.net

Nach dem Absturz einer MD-11 Frachtmaschine des US-Paketdienstes UPS hat die US-Luftsicherheitsbehörde ein Flugverbot für dieses Modell ausgesprochen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Boeing Co.
169,00 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
FedEx Corp.
227,40 EUR 3,20 EUR 1,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
United Parcel Service Inc. (UPS)
80,81 EUR -1,95 EUR -2,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Verbot folge auf den Unfall, bei dem sich das linke Triebwerk der McDonnell Douglas MD-11 inklusive der Halterung während des Starts gelöst hatte, teilte die FAA am Sonnabend mit. Bereits zuvor hatten UPS und der Wettbewerber FedEx nach einer Empfehlung von Boeing mitgeteilt, ihre MD-11-Flotten vorerst am Boden zu lassen.

Die Flugverbote betreffen etwa 9 Prozent der UPS-Flotte und etwa 4 Prozent der Flugzeuge von FedEx sowie Maschinen, die von Western Global Airlines betrieben werden.

Am späten Dienstagnachmittag (Ortszeit) war das Frachtflugzeug von UPS nach dem Start in einem Außenbezirk der Großstadt Louisville im US-Bundesstaat Kentucky über einem Industriegebiet abgestürzt. Bürgermeister Craig Greenberg hatte zuletzt auf der Plattform X geschrieben, die Zahl der Todesopfer sei inzwischen auf 13 gestiegen.

Boeing hatte nach der Übernahme von McDonnell Douglas 1997 das MD-11-Programm weitergeführt.

Im NYSE-Handel zeigt sich die UPS-Aktie zeitweise 0,51 Prozent tiefer bei 95,46 US-Dollar.

ATLANTA (dpa-AFX)

Bildquellen: pio3 / Shutterstock.com, Ivan Cholakov / Shutterstock.com

Analysen zu Boeing Co.

DatumRatingAnalyst
04.11.2025Boeing OutperformRBC Capital Markets
31.10.2025Boeing KaufenDZ BANK
30.10.2025Boeing OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.10.2025Boeing BuyUBS AG
30.10.2025Boeing BuyJefferies & Company Inc.
