United Parcel Service Aktie
Marktkap. 64,85 Mrd. EURKGV 18,65 Div. Rendite 5,17%
WKN 929198
ISIN US9113121068
Symbol UPS
United Parcel Service Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für UPS mit einem Kursziel von 85 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Analyst Brian Ossenbeck zog am Dienstag ein positives erstes Fazit nach dem Quartalsbericht. Die Aktien des Logistikers sollten nach überraschend starken Ergebnissen besser laufen als der Gesamtmarkt./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 07:48 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 07:49 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
United Parcel Service Inc. (UPS)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 85,00
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
$ 89,22
|Abst. Kursziel*:
-4,73%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
$ 100,02
|Abst. Kursziel aktuell:
-15,02%
Analyst Name:
Brian Ossenbeck
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 104,50
Analysen zu United Parcel Service Inc. (UPS)
|13:46
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.25
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.25
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.25
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.25
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
