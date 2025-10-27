DAX 24.281 -0,1%ESt50 5.703 -0,1%MSCI World 4.417 -0,1%Top 10 Crypto 15,64 -1,9%Nas 23.637 +1,9%Bitcoin 98.342 +0,4%Euro 1,1638 -0,1%Öl 64,54 -1,8%Gold 3.918 -1,8%
United Parcel Service Aktie

83,43 EUR +6,92 EUR +9,04 %
STU
100,02 USD +12,82 USD +14,70 %
vorbörslich
BTT
Marktkap. 64,85 Mrd. EUR

KGV 18,65 Div. Rendite 5,17%
WKN 929198

ISIN US9113121068

Symbol UPS

JP Morgan Chase & Co.

United Parcel Service Neutral

13:46 Uhr
United Parcel Service Neutral
United Parcel Service Inc. (UPS)
83,43 EUR 6,92 EUR 9,04%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für UPS mit einem Kursziel von 85 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Analyst Brian Ossenbeck zog am Dienstag ein positives erstes Fazit nach dem Quartalsbericht. Die Aktien des Logistikers sollten nach überraschend starken Ergebnissen besser laufen als der Gesamtmarkt./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 07:48 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 07:49 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
United Parcel Service Inc. (UPS)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 85,00
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
$ 89,22		 Abst. Kursziel*:
-4,73%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
$ 100,02		 Abst. Kursziel aktuell:
-15,02%
Analyst Name:
Brian Ossenbeck 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 104,50

*zum Zeitpunkt der Analyse

