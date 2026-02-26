DAX 25.400 +0,4%ESt50 6.178 +0,3%MSCI World 4.573 +0,2%Top 10 Crypto 8,7650 +1,9%Nas 22.878 -1,2%Bitcoin 57.584 +0,7%Euro 1,1807 +0,1%Öl 71,64 +1,0%Gold 5.180 +0,0%
DAX mit Gewinnen -- Asiens Börsen fahren Plus ein -- Netflix steigt aus Warner-Bieterkampf aus -- BASF für 2026 vorsichtig -- Delivery Hero: Umsatz enttäuscht -- 1&1, Dell, Block, Goldpreis im Fokus
Greenlight Capital-Portfolio: In diese Aktien investierte David Einhorn im vierten Quartal 2025
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie-Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet mit Hold
AXA Aktie

41,43 EUR +0,64 EUR +1,57 %
STU
37,61 CHF +0,17 CHF +0,45 %
BRX
Marktkap. 82,48 Mrd. EUR

KGV 8,74
WKN 855705

ISIN FR0000120628

Symbol AXAHF

Deutsche Bank AG

AXA Buy

10:16 Uhr
AXA Buy
AXA S.A.
41,43 EUR 0,64 EUR 1,57%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Axa mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Buy" belassen. Operatives Ergebnis, Überschuss und Dividende lägen weitgehend im Rahmen der Erwartungen, schrieb Kailesh Mistry in der am Freitag vorliegenden ersten Reaktion auf Geschäftszahlen./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AXA Buy

Unternehmen:
AXA S.A.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
41,40 €		 Abst. Kursziel*:
8,70%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
41,43 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,62%
Analyst Name:
Kailesh Mistry 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
46,26 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AXA S.A.

26.02.26 AXA Buy UBS AG
26.02.26 AXA Outperform RBC Capital Markets
26.02.26 AXA Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.02.26 AXA Outperform RBC Capital Markets
17.02.26 AXA Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu AXA S.A.

dpa-afx Zahlen präsentiert AXA-Aktie gewinnt: Dividende und Gewinn wie erwartet gestiegen AXA-Aktie gewinnt: Dividende und Gewinn wie erwartet gestiegen
dpa-afx ROUNDUP: Axa geht nach Gewinnplus optimistisch ins neue Jahr - Dividende steigt
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier AXA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AXA von vor 10 Jahren verdient
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier AXA-Aktie: So viel hätte eine Investition in AXA von vor 5 Jahren abgeworfen
TraderFox Big Call Screening: Waste Management, Safran, Iberdrola, AXA
TraderFox Stocks in Action: BASF, STMicro, AXA, Vestas und Cancom.
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AXA von vor 3 Jahren abgeworfen
dpa-afx Allianz und Co.: Aktien von Versicherern schwach - Vertriebskonkurrenz durch KI befürchtet
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AXA-Investment von vor einem Jahr eingefahren
EN, AXA Full Year 2025 Earnings
Business Times BNP Paribas seeks to cut about 1,200 roles on Axa IM integration
Zacks Are Finance Stocks Lagging Axa (AXAHY) This Year?
EN, AXA AXA announces the appointment of Ewout Steenbergen as Chair of its Audit Committee
Business Times Axa warns on data centre ‘gambles’ as private credit risks rise
EN, AXA Success of the 2025 employee share offering, with a special initiative this year to celebratethe 40th anniversary of the AXA brand
EN, AXA AXA & Insurance Development Forum Announce First Close of Infrastructure Resilience Development Fund
EN, AXA AXA completes the acquisition of a majority stake in Prima
