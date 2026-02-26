AXA Aktie
Marktkap. 82,48 Mrd. EURKGV 8,74
WKN 855705
ISIN FR0000120628
Symbol AXAHF
AXA Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Axa mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Buy" belassen. Operatives Ergebnis, Überschuss und Dividende lägen weitgehend im Rahmen der Erwartungen, schrieb Kailesh Mistry in der am Freitag vorliegenden ersten Reaktion auf Geschäftszahlen./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AXA Buy
|Unternehmen:
AXA S.A.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
45,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
41,40 €
|Abst. Kursziel*:
8,70%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
41,43 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,62%
|
Analyst Name:
Kailesh Mistry
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
46,26 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AXA S.A.
|26.02.26
|AXA Buy
|UBS AG
|26.02.26
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|26.02.26
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.02.26
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|17.02.26
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|26.02.26
|AXA Buy
|UBS AG
|26.02.26
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|26.02.26
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.02.26
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|17.02.26
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|26.02.26
|AXA Buy
|UBS AG
|26.02.26
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|26.02.26
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.02.26
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|17.02.26
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|10.05.17
|AXA Verkaufen
|DZ BANK
|02.08.16
|AXA Underperform
|Macquarie Research
|23.01.15
|AXA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.01.15
|AXA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.14
|AXA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.03.25
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.02.25
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.25
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.11.24
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.10.24
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.