Air Liquide Aktie
Marktkap. 96,71 Mrd. EURKGV 26,28 Div. Rendite 2,31%
WKN 850133
ISIN FR0000120073
Symbol AIQUF
Air Liquide Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Air Liquide mit einem Kursziel von 205 Euro auf "Buy" belassen. Bei hauseigenen Investorengesprächen habe das Management des Industriegasekonzerns auf starke Wachstumstreiber und einen rekordhohen Auftragsbestand verweisen, schrieb Virginie Boucher-Ferte in ihrer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Das Vertrauen in die weitere Geschäftsentwicklung zeige sich auch in der deutlichen Dividendenerhöhung über die vergangenen drei Jahre./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Air Liquide Buy
|Unternehmen:
Air Liquide S.A.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
205,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
166,14 €
|Abst. Kursziel*:
23,39%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
165,86 €
|Abst. Kursziel aktuell:
23,60%
|
Analyst Name:
Virginie Boucher-Ferte
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
197,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
