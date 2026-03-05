DAX 23.778 -0,8%ESt50 5.812 -0,4%MSCI World 4.432 -0,2%Top 10 Crypto 9,0975 +0,0%Nas 22.697 +0,0%Bitcoin 59.911 -0,5%Euro 1,1603 +0,0%Öl 90,13 -1,4%Gold 5.181 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 Beiersdorf 520000 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 NVIDIA 918422 TUI TUAG50 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Deutsche Bank 514000 Siemens 723610 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX sinkt -- Oracle überzeugt mit Bilanz -- Deutschland gibt strategische Ölreserven frei -- Rheinmetall steigert Gewinn -- BioNTech, PayPay, NIO, Porsche, Novo Nordisk, DroneShield im Fokus
Top News
Ein Jahrhundert der Träume: Die monumentale Reise der Walt Disney Company Ein Jahrhundert der Träume: Die monumentale Reise der Walt Disney Company
Nahostkonflikt und Ölpreise bleiben Top-Thema: DAX reduziert Verluste - rote Vorzeichen halten an Nahostkonflikt und Ölpreise bleiben Top-Thema: DAX reduziert Verluste - rote Vorzeichen halten an
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Air Liquide Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
165,86 EUR -0,94 EUR -0,56 %
STU
149,81 CHF -1,09 CHF -0,72 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 96,71 Mrd. EUR

KGV 26,28 Div. Rendite 2,31%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 850133

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000120073

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AIQUF

Deutsche Bank AG

Air Liquide Buy

12:21 Uhr
Air Liquide Buy
Aktie in diesem Artikel
Air Liquide S.A.
165,86 EUR -0,94 EUR -0,56%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Air Liquide mit einem Kursziel von 205 Euro auf "Buy" belassen. Bei hauseigenen Investorengesprächen habe das Management des Industriegasekonzerns auf starke Wachstumstreiber und einen rekordhohen Auftragsbestand verweisen, schrieb Virginie Boucher-Ferte in ihrer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Das Vertrauen in die weitere Geschäftsentwicklung zeige sich auch in der deutlichen Dividendenerhöhung über die vergangenen drei Jahre./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Air Liquide Buy

Unternehmen:
Air Liquide S.A.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
205,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
166,14 €		 Abst. Kursziel*:
23,39%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
165,86 €		 Abst. Kursziel aktuell:
23,60%
Analyst Name:
Virginie Boucher-Ferte 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
197,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Air Liquide S.A.

12:21 Air Liquide Buy Deutsche Bank AG
03.03.26 Air Liquide Outperform Bernstein Research
26.02.26 Air Liquide Buy Goldman Sachs Group Inc.
25.02.26 Air Liquide Buy UBS AG
23.02.26 Air Liquide Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Air Liquide S.A.

finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Air Liquide von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.net Februar 2026: Die Expertenmeinungen zur Air Liquide-Aktie
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Air Liquide von vor einem Jahr abgeworfen
TraderFox Stocks in Action: Air Liquide, HOCHTIEF, Norsk Hydro, Krones und Aurubis.
TraderFox Stocks in Action: Jost Werke, Knorr-Bremse, Air Liquide, ThyssenKrupp, Krones
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Air Liquide auf 'Outperform' - Ziel 189 Euro
dpa-afx Air Liquide-Aktie steigt: Gewinn dank Sparprogramm gesteigert
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Air Liquide-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Air Liquide von vor 10 Jahren verdient
Korea Times Hyundai Motor, Air Liquide strengthen partnership for hydrogen ecosystem expansion
Zacks Has Air Liquide (AIQUY) Outpaced Other Basic Materials Stocks This Year?
RSS Feed
Air Liquide S.A. zu myNews hinzufügen