Porsche vz. Aktie
Marktkap. 42,34 Mrd. EURKGV 95,94 Div. Rendite 2,21%
WKN PAG911
ISIN DE000PAG9113
Symbol DRPRF
Porsche vz Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die Aktien der Porsche AG von 40 auf 60 Euro angehoben und die Papiere von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. "Die Ikone schlägt zurück", schrieb Patrick Hummel in seiner am Montag veröffentlichten Kaufempfehlung. Der Turnaround zu alter Stärke sei zwar eine Frage von Jahren, jetzt sei allerdings aus seiner Sicht der Zeitpunkt zum Einstieg gekommen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis der Schätzungen für 2030 liege mit 11 weniger als halb so hoch wie aktuell mit 25./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2026 / 11:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Porsche
Zusammenfassung: Porsche vz. Buy
|Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
60,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
46,78 €
|Abst. Kursziel*:
28,26%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
47,12 €
|Abst. Kursziel aktuell:
27,33%
|
Analyst Name:
Patrick Hummel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
44,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|13.05.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.05.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|04.05.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|30.04.26
|Porsche vz. Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|13.05.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.05.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|04.05.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|30.04.26
|Porsche vz. Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|11.05.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|29.04.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.04.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|01.04.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.03.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|14.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|12.03.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|21.01.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|13.05.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.05.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|30.04.26
|Porsche vz. Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|29.04.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.