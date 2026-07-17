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Symbol CEWCF

Warburg Research

CEWE StiftungCo Buy

11:36 Uhr
CEWE StiftungCo Buy
Aktie in diesem Artikel
CEWE Stiftung & Co. KGaA
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Cewe von 139 auf 158 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit dem Kauf von Kodak Moments öffne sich dem Fotodienstleister der US-Markt, schrieb Philipp Kaiser in einer Einschätzung vom Freitag. Er hob seine Schätzungen an./rob/ajx/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: CEWE

Zusammenfassung: CEWE Stiftung Buy

Unternehmen:
CEWE Stiftung & Co. KGaA		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
158,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
97,10 €		 Abst. Kursziel*:
62,72%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
97,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
62,38%
Analyst Name:
Philipp Kaiser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
142,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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