Bilfinger Aktie
Marktkap. 3,21 Mrd. EURKGV 22,68 Div. Rendite 2,61%
WKN 590900
ISIN DE0005909006
Symbol BFLBF
Bilfinger SE Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Bilfinger vor Quartalszahlen von 130 auf 125 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Er rechne im Vergleich zum ersten Quartal mit einer gewissen Belebung der Umsatzdynamik und prognostiziere ein Erlösplus von 7 Prozent, organisch von rund 4 Prozent, schrieb Michael Kuhn in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Margenfortschritte des Industriedienstleisters dürfte hingegen verhalten geblieben sein./edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Bilfinger SE
Zusammenfassung: Bilfinger Buy
|Unternehmen:
Bilfinger SE
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
125,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
84,80 €
|Abst. Kursziel*:
47,41%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
83,25 €
|Abst. Kursziel aktuell:
50,15%
|
Analyst Name:
Michael Kuhn
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
116,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|01.07.26
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|UBS AG
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|11:01
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|Deutsche Bank AG
|01.07.26
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|18.05.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|15.05.26
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|14.05.26
|Bilfinger Buy
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|11:01
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|14.05.26
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|Deutsche Bank AG
|23.04.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|18.03.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.18
|Bilfinger Sell
|UBS AG
|06.06.18
|Bilfinger Sell
|UBS AG
|15.05.18
|Bilfinger Sell
|UBS AG
|03.05.18
|Bilfinger Sell
|UBS AG
|16.11.17
|Bilfinger Sell
|S&P Capital IQ
|01.07.26
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|15.05.26
|Bilfinger Neutral
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|Bilfinger Neutral
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|Bilfinger Neutral
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|04.03.26
|Bilfinger Neutral
|UBS AG