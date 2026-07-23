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Bilfinger Aktie

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Bilfinger Aktien-Sparplan
83,25 EUR -1,75 EUR -2,06 %
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Marktkap. 3,21 Mrd. EUR

KGV 22,68 Div. Rendite 2,61%
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Symbol BFLBF

Deutsche Bank AG

Bilfinger SE Buy

11:01 Uhr
Bilfinger SE Buy
Aktie in diesem Artikel
Bilfinger SE
83,25 EUR -1,75 EUR -2,06%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Bilfinger vor Quartalszahlen von 130 auf 125 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Er rechne im Vergleich zum ersten Quartal mit einer gewissen Belebung der Umsatzdynamik und prognostiziere ein Erlösplus von 7 Prozent, organisch von rund 4 Prozent, schrieb Michael Kuhn in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Margenfortschritte des Industriedienstleisters dürfte hingegen verhalten geblieben sein./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bilfinger SE

Zusammenfassung: Bilfinger Buy

Unternehmen:
Bilfinger SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
125,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
84,80 €		 Abst. Kursziel*:
47,41%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
83,25 €		 Abst. Kursziel aktuell:
50,15%
Analyst Name:
Michael Kuhn 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
116,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-PVR: Bilfinger SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Bilfinger SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Bilfinger SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Bilfinger SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Bilfinger SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Bilfinger SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Bilfinger SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Bilfinger SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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