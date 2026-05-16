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Symbol BFLBF

Deutsche Bank AG

Bilfinger SE Buy

10:31 Uhr
Bilfinger SE Buy
Aktie in diesem Artikel
Bilfinger SE
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Bilfinger mit einem Kursziel von 130 Euro auf "Buy" belassen. "Keine Panik", schrieb Michael Kuhn in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zu den Zahlen des Industriedienstleisters für das erste Quartal. Es handele sich um eine vorübergehende Schwäche, der Anlagehintergrund sei intakt./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 07:50 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bilfinger SE

Zusammenfassung: Bilfinger Buy

Unternehmen:
Bilfinger SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
130,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
84,60 €		 Abst. Kursziel*:
53,66%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
84,95 €		 Abst. Kursziel aktuell:
53,03%
Analyst Name:
Michael Kuhn 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
118,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-DD: Bilfinger SE: Matti Jäkel, buy
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