Hypoport Aktie
Marktkap. 570,96 Mio. EURKGV 33,20 Div. Rendite 0,00%
WKN 549336
ISIN DE0005493365
Symbol HYPOF
AI Analyse
Hypoport SE Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Hypoport auf "Buy" mit einem Kursziel von 134 Euro belassen. Auf einer Warburg-Veranstaltung habe der Finanzdienstleister über Fortschritte in allen Geschäftsbereichen berichtet, schrieb Andreas Pläsier in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung./gl/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Hypoport Buy
|Unternehmen:
Hypoport SE
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
134,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
82,45 €
|Abst. Kursziel*:
62,52%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
82,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
63,02%
|
Analyst Name:
Andreas Pläsier
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
157,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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