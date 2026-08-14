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Hypoport Aktie

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82,20 EUR -4,20 EUR -4,86 %
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Marktkap. 570,96 Mio. EUR

KGV 33,20 Div. Rendite 0,00%
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AI Analyse

Warburg Research

Hypoport SE Buy

11:06 Uhr
Hypoport SE Buy
Aktie in diesem Artikel
Hypoport SE
82,20 EUR -4,20 EUR -4,86%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Hypoport auf "Buy" mit einem Kursziel von 134 Euro belassen. Auf einer Warburg-Veranstaltung habe der Finanzdienstleister über Fortschritte in allen Geschäftsbereichen berichtet, schrieb Andreas Pläsier in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung./gl/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Hypoport Buy

Unternehmen:
Hypoport SE		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
134,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
82,45 €		 Abst. Kursziel*:
62,52%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
82,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
63,02%
Analyst Name:
Andreas Pläsier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
157,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-PVR: Hypoport SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: Hypoport SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: Hypoport SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Hypoport SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Hypoport SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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