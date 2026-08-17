SMA Solar Aktie
Marktkap. 2,01 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A0DJ6J
ISIN DE000A0DJ6J9
Symbol SMTGF
AI Analyse
SMA Solar Halten
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für SMA Solar von 60 auf 54 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Sondereffekte hätten bei dem Wechselrichter-Hersteller das zweite Quartal gestützt, schrieb Thorsten Reigber in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die geopolitischen Unsicherheiten blieben jedoch hoch und das Marktumfeld wettbewerbsintensiv. Das Verhältnis von Chancen und Risiken sei vor diesem Hintergrund bei der Aktie ausgeglichen. Sie wirke im historischen Kontext angemessen bewertet./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2026 / 15:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2026 / 15:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SMA Solar
Zusammenfassung: SMA Solar Halten
|Unternehmen:
SMA Solar AG
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Halten
|Kurs*:
55,05 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Halten
|Kurs aktuell:
55,75 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Thorsten Reigber
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
75,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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