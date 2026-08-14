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SMA Solar Aktie

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SMA Solar Aktien-Sparplan
59,00 EUR +1,25 EUR +2,16 %
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Marktkap. 2,01 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
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AI Analyse

Deutsche Bank AG

SMA Solar Buy

09:16 Uhr
SMA Solar Buy
Aktie in diesem Artikel
SMA Solar AG
59,00 EUR 1,25 EUR 2,16%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SMA Solar von 75 auf 77 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Rekordaufträge stützten den Ausblick des Wechselrichterherstellers, schrieb Olivia Pulvermacher am Montag./rob/ajx/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SMA Solar

Zusammenfassung: SMA Solar Buy

Unternehmen:
SMA Solar AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
77,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
59,10 €		 Abst. Kursziel*:
30,29%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
59,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
30,51%
Analyst Name:
Olivia Pulvermacher 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
72,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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09:16 SMA Solar Buy Deutsche Bank AG
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EQS Group EQS-PVR: SMA Solar Technology AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: SMA publishes preliminary results for the second quarter of 2026 and raises full-year 2026 guidance
EQS Group EQS-PVR: SMA Solar Technology AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: SMA Solar Technology AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: SMA Solar Technology AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: SMA Solar Technology AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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