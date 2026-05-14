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Symbol SMTGF

DZ BANK

SMA Solar Halten

12:51 Uhr
SMA Solar Halten
Aktie in diesem Artikel
SMA Solar AG
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert von SMA Solar nach Quartalszahlen von 13 auf 60 Euro angehoben und die Aktien von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft. Die Restrukturierung komme auf der Kostenseite voran und die Konkretisierung der Prognosespanne für das Jahresgewinnziel sei positiv zu werten, schrieb Thorsten Reigber am Freitag. Zuversicht gebe die Nachfrage-Stabilisierung im Segment H&BS. Die geopolitische Unsicherheit bleibe allerdings hoch und das Umfeld wettbewerbsintensiv. Gegenwind könnte sich aus den geplanten regulatorischen Änderungen im Heimatmarkt Deutschland ergeben. Die Aktie habe bereits viel Positives im Kurs eskomptiert, sei aber im historischen Kontext jetzt ausreichend bewertet./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 11:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2026 / 11:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SMA Solar

Zusammenfassung: SMA Solar Halten

Unternehmen:
SMA Solar AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
63,45 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Verkaufen		 Kurs aktuell:
64,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Thorsten Reigber 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
55,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SMA Solar AG

12:51 SMA Solar Halten DZ BANK
14.05.26 SMA Solar Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.05.26 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
13.05.26 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
05.05.26 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
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