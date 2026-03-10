SMA Solar Aktie
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SMA Solar nach vorläufigen Zahlen deutlich angehoben von 17 auf 28 Euro, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Photovoltaikkonzern habe mit dem Jahresumsatz die eigene Planung und den Konsens übertroffen, wobei das Schlussquartal die erwartete Schwäche gezeigt habe, schrieb Olivia Pulvermacher in ihrer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Die Restrukturierungsmaßnahmen des Unternehmens zeigten Wirkung./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: SMA Solar Hold
|Unternehmen:
SMA Solar AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
28,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
31,62 €
|Abst. Kursziel*:
-11,45%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
32,06 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-12,66%
|
Analyst Name:
Olivia Pulvermacher
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
34,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
