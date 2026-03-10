DAX 23.736 -1,0%ESt50 5.801 -0,6%MSCI World 4.432 -0,2%Top 10 Crypto 9,0975 +0,0%Nas 22.697 +0,0%Bitcoin 59.911 -0,5%Euro 1,1604 +0,0%Öl 90,36 -1,1%Gold 5.189 %
SMA Solar Aktie

32,06 EUR +0,34 EUR +1,07 %
STU
Marktkap. 1,09 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN A0DJ6J

ISIN DE000A0DJ6J9

Symbol SMTGF

Deutsche Bank AG

SMA Solar Hold

12:21 Uhr
SMA Solar Hold
SMA Solar AG
32,06 EUR 0,34 EUR 1,07%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SMA Solar nach vorläufigen Zahlen deutlich angehoben von 17 auf 28 Euro, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Photovoltaikkonzern habe mit dem Jahresumsatz die eigene Planung und den Konsens übertroffen, wobei das Schlussquartal die erwartete Schwäche gezeigt habe, schrieb Olivia Pulvermacher in ihrer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Die Restrukturierungsmaßnahmen des Unternehmens zeigten Wirkung./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SMA Solar Hold

Unternehmen:
SMA Solar AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
31,62 €		 Abst. Kursziel*:
-11,45%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
32,06 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-12,66%
Analyst Name:
Olivia Pulvermacher 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
34,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SMA Solar AG

12:21 SMA Solar Hold Deutsche Bank AG
03.03.26 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
02.03.26 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
15.01.26 SMA Solar Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.01.26 SMA Solar Hold Jefferies & Company Inc.
