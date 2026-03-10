Ausblick

Porsche rechnet nach dem Gewinneinbruch vergangenes Jahr infolge hoher Kosten wegen des Strategieschwenks mit keiner Trendwende, zumindest nicht beim Umsatz.

Die Erlöse dürften 2026 erneut sinken, das operative Ergebnis wird weiter deutlich unter früheren Werten im zweistelligen Prozentbereich zurückliegen. Wie der Sportwagenhersteller anlässlich der Jahrespressekonferenz mitteilte, soll der Umsatz in der Bandbreite von rund 35 Milliarden bis 36 Milliarden Euro liegen. Die operative Umsatzrendite soll zwischen 5,5 und 7,5 Prozent erreichen.

Vergangenes Jahr erzielte das Unternehmen nur einen Minigewinn: Nach einem operativen Ergebnis von 5,6 Milliarden Euro sackte das Ergebnis auf nur noch 0,41 Milliarden Euro ab. Der Umsatz sank den weiteren Angaben zufolge um knapp ein Zehntel auf 36,27 Milliarden Euro. Grund für das schlechte Abschneiden ist das hohe Wettbewerbsdruck in China, die Einfuhrzölle in den USA sowie hohe Kosten für den Strategieschwenk hin zu mehr Verbrennern wegen der langsameren Hochlaufs der Elektromobilität .

Angesichts des Gewinneinbruchs will Porsche auch weniger an die Aktionäre ausschütten: Die Dividende soll auf 1,01 Euro je Vorzugsaktie von 2,30 Euro im Vorjahr gesenkt werden.

"Wir nutzen die aktuellen Herausforderungen als Chance, um noch entschlossener zu handeln", sagte CEO Michael Leiters laut Mitteilung. "Wir werden Porsche umfassend neu aufstellen, das Unternehmen schlanker, schneller und die Produkte noch begehrlicher machen."

Porsche AG-Aktie nach Zahlen weiter auf Erholungskurs

Die zuletzt auf ein Rekordtief gefallenen Aktien der Porsche AG knüpfen am Mittwoch an ihren Erholungsversuch vom Vortag an. Auf schlechte Nachrichten waren die Anleger eingestellt und so legte der Kurs des Sportwagenbauers via XETRA um 0,5 Prozent auf 38,10 Euro zu. Die Aktien hatten am Vortag schon etwa vier Prozent zugelegt im Zuge einer Branchenerholung und vorgelegter Zahlen des Mutterkonzerns Volkswagen.

Die positive Kursreaktion auf eigentlich schlechte Nachrichten suggeriert so etwas wie ein Gefühl des Aufbruchs unter den Anlegern. Denn das Unternehmen blickt nach einem Gewinneinbruch im vergangenen Jahr eigentlich verhalten auf das laufende Jahr. Im vierten Quartal seien die ohnehin geringen Erwartungen noch verfehlt worden, hieß es außerdem vom Goldman-Sachs-Analysten Christian Frenes.

Stephen Reitman von Bernstein Research gibt sich nun gespannt, wie sich der neue Unternehmenschef Michael Leiters in einer ersten Telefonkonferenz schlägt. Die Kernfrage sei, in welchen Ausmaß er einen Wandel beschleunigen kann - hin zum mittelfristigen Ziel einer operativen Marge, die wieder prozentual zweistellig wird. 2026 wird diese im Bereich von 5,5 bis 7,5 Prozent prognostiziert, was laut Reitman etwas unter den Erwartungen liege.

