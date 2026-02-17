DAX25.290 +0,5%Est506.195 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8400 +1,3%Nas23.152 +1,3%Bitcoin57.590 +0,1%Euro1,1806 -0,1%Öl69,77 -1,7%Gold5.167 ±0,0%
Schadensersatz

VW-Aktie höher: Volkswagen-Manager fordern Millionen - Gerichtsstreit um Kündigungen

26.02.26 14:17 Uhr
VW-Aktie gewinnt: Geheime Infos ans LKA - Gericht gibt VW im Kündigungsstreit recht | finanzen.net

Schadenersatzforderungen in Millionenhöhe, mutmaßliche Schmähungen gegen Volkswagen und die Frage nach rechtmäßigen Kündigungen: Ein juristischer Streit zwischen dem Autobauer und zwei Managern beschäftigt weiter Arbeitsgerichte in Niedersachsen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Volkswagen (VW) St.
101,30 EUR 0,70 EUR 0,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Weil ein Volkswagen-Manager interne Informationen unter anderem an das Landeskriminalamt (LKA) weitergegeben habe, sei die ordentliche Kündigung wirksam, teilte das Arbeitsgericht Braunschweig mit.

Kündigungsgrund war nach VW-Angaben der Vorwurf, interne Revisionsberichte zu den Modellen Crafter und Grand California unbefugt an Medien und öffentliche Stellen abgegeben zu haben. Aus Konzernsicht war dies unzulässig und stellte eine massive Pflichtverletzung dar.

Gericht sieht gravierenden Pflichtverstoß von VW-Manager

Die Weitergabe an das Landeskriminalamt bezeichnete der Richter als unzulässig, weil es sich beim LKA um keine externe Meldestelle im Sinne des Hinweisgeberschutzgesetzes handele. Es handele sich aus Sicht des Gerichts daher um einen gravierenden Verstoß gegen die Pflicht, Rücksicht auf das Unternehmen zu nehmen. Die außerordentliche Kündigung gegen den Mann erklärte das Gericht hingegen als unwirksam, weil VW dafür die Frist von zwei Wochen verpasst habe.

Volkswagen sieht sich in seiner Rechtsauffassung bestätigt, dass das Fehlverhalten des Klägers treuwidrig und kündigungsrelevant sei, sagte ein Unternehmenssprecher.

Richter will im zweiten Fall Beweise sammeln

Im Fall des zweiten Managers will das Gericht Beweise sammeln. Damit soll der Sachverhalt, mit dem die Kündigung begründet wurde, geklärt werden. Die beiden Manager arbeiteten bei VW in einer Abteilung, die nach dem Dieselskandal 2015 gegründet worden war, um Missstände aufzudecken.

In einem weiteren Verfahren verlangen die beiden Kläger des Oberen Managementkreises Schadenersatz in Millionenhöhe von VW. In diesem Fall hatte das Arbeitsgericht Braunschweig die Klagen abgewiesen. Die Berufung dazu soll am 24. April am Landesarbeitsgericht in Hannover verhandelt werden.

Die VW-Aktie reagiert dennoch leicht positiv auf die Nachrichten, im XETRA-Handel geht es zeitweise 0,71 Prozent auf 100,65 Euro nach oben.

BRAUNSCHWEIG (dpa-AFX)

Bildquellen: hans engbers / Shutterstock.com, Bocman1973 / Shutterstock.com

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumRatingAnalyst
25.02.2026Volkswagen (VW) vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
03.02.2026Volkswagen (VW) vz BuyDeutsche Bank AG
22.01.2026Volkswagen (VW) vz NeutralUBS AG
22.01.2026Volkswagen (VW) vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
22.01.2026Volkswagen (VW) vz BuyDeutsche Bank AG
