Volkswagen (VW) vz. Aktie
Marktkap. 45,66 Mrd. EURKGV 7,78
WKN 766403
ISIN DE0007664039
Symbol VLKPF
Volkswagen (VW) vz Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Volkswagen mit einem Kursziel von 125 Euro auf "Overweight" belassen. Die endgültigen Jahreszahlen des Autobauers seien weitgehend erwartungsgemäß ausgefallen, schrieb Henning Cosman am Dienstagabend in seinem Rückblick. Er sieht die Wolfsburger auf einem guten Weg zu ihren Einspar- und Investitionszielen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 23:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Gl0ck / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Volkswagen (VW) vz. Overweight
|Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
125,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
90,42 €
|Abst. Kursziel*:
38,24%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
90,88 €
|Abst. Kursziel aktuell:
37,54%
|
Analyst Name:
Henning Cosman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
119,27 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|08:21
|Volkswagen (VW) vz. Overweight
|Barclays Capital
|08:01
|Volkswagen (VW) vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|10.03.26
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|UBS AG
|10.03.26
|Volkswagen (VW) vz. Outperform
|RBC Capital Markets
|10.03.26
|Volkswagen (VW) vz. Market-Perform
|Bernstein Research
