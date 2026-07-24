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Symbol VLKPF

Deutsche Bank AG

Volkswagen (VW) vz Buy

15:51 Uhr
Volkswagen (VW) vz Buy
Aktie in diesem Artikel
Volkswagen (VW) AG Vz.
71,22 EUR 0,06 EUR 0,08%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Volkswagen (VW) nach Zahlen von 120 auf 115 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Autobauer sei mit Blick auf die Ergebnisse vor allem aufgrund der schwachen Entwicklung bei der Tochter Audi hinter den Erwartungen zurückgeblieben, schrieb Tim Rokossa in einer am Montag vorliegenden Studie. Beim freien Barmittelzufluss indes habe VW die Erwartungen übertroffen. Positiv überrascht sei er gewesen, als VW während der Telefonkonferenz seine Maßnahmen vorgestellt habe, um die für 2030 angestrebte Marge von 8 bis 10 Prozent zu erreichen./ck/rob/la

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Volkswagen (VW) vz. Buy

Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
115,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
71,08 €		 Abst. Kursziel*:
61,79%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
71,22 €		 Abst. Kursziel aktuell:
61,47%
Analyst Name:
Tim Rokossa 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
112,70 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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15:51 Volkswagen (VW) vz. Buy Deutsche Bank AG
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