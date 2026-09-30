Akzo Nobel Aktie
Marktkap. 9,9 Mrd. EURKGV 15,94 Div. Rendite 3,34%
WKN A2PB32
ISIN NL0013267909
Symbol AKZOF
Akzo Nobel Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Akzo Nobel auf "Hold" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Die vom Lack- und Farbenhersteller bekannt gegebene Übereinkunft für einen Verkauf des südostasiatischen Dekorationsgeschäfts an Nippon Paint sei ein positiver Schritt nach vorn, schrieb Virginie Boucher-Ferte in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung./gl/mne/
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / 07:58 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: YASUYOSHI CHIBA/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Akzo Nobel Hold
|Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
60,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
58,08 €
|Abst. Kursziel*:
3,31%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
58,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
3,45%
|
Analyst Name:
Virginie Boucher-Ferte
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
64,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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