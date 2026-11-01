grenke Aktie
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Marktkap. 519,53 Mio. EURKGV 12,09 Div. Rendite 2,69%
WKN A161N3
ISIN DE000A161N30
Symbol GKSGF
AI Analyse
grenke Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Grenke mit einem Kursziel von 17 Euro auf "Buy" belassen. Der fortgesetzte Ausbau des Bestandes an bereits bestehenden, laufenden Verträgen und Altkunden (Back Book) sollte das Umsatzwachstum des Leasinganbieters unterstützen, schrieb Mengxian Sun in dem am Freitag vorliegenden Kommentar. Zudem dürfte sich die Kostendisziplin bemerkbar machen./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: GRENKE AG
Zusammenfassung: grenke Buy
|Unternehmen:
grenke AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
17,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
10,72 €
|Abst. Kursziel*:
58,58%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
11,18 €
|Abst. Kursziel aktuell:
52,06%
|
Analyst Name:
Mengxian Sun
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
20,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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