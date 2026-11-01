Deutsche Bank AG

grenke Buy

10:16 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Grenke mit einem Kursziel von 17 Euro auf "Buy" belassen. Der fortgesetzte Ausbau des Bestandes an bereits bestehenden, laufenden Verträgen und Altkunden (Back Book) sollte das Umsatzwachstum des Leasinganbieters unterstützen, schrieb Mengxian Sun in dem am Freitag vorliegenden Kommentar. Zudem dürfte sich die Kostendisziplin bemerkbar machen./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: GRENKE AG