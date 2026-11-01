AUMOVIO Aktie
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Marktkap. 2,99 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN AUM0V1
ISIN DE000AUM0V10
Symbol AMVIF
AI Analyse
AUMOVIO Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Aumovio mit einem Kursziel von 41 Euro auf "Buy" belassen. Im Pkw-Einzelhandel in China sei der Absatz in der ersten Novemberhälfte auf Jahressicht um ein Viertel zurückgegangen, schrieb David Lesne am Donnerstag. Im Großhandel sei der Rückgang fast genauso stark gewesen. Es gebe keine Zeichen einer Verbesserung, selbst mit Blick auf eine niedrigere Vergleichsbasis nicht. Der chinesische Absatzmarkt bleibe eine Herausforderung. Für die Aktienkurse der Branche sei das tendenziell negativ./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 08:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / 08:05 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: AUMOVIO SE
Zusammenfassung: AUMOVIO Buy
|Unternehmen:
AUMOVIO
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
41,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
30,00 €
|Abst. Kursziel*:
36,67%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
30,15 €
|Abst. Kursziel aktuell:
35,99%
|
Analyst Name:
David Lesne
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
48,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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