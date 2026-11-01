Bechtle Aktie
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Marktkap. 4,06 Mrd. EURKGV 24,01 Div. Rendite 1,60%
WKN 515870
ISIN DE0005158703
Symbol BHTLF
AI Analyse
Bechtle Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bechtle nach endgültigen Quartalszahlen mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Buy" belassen. Etwas überrascht hätten die geringeren Stückzahlen im Hardware-Bereich, insbesondere im Vergleich zu den weitgehend stabilen Volumina beim Schweizer IT-Großhändler Also Holding, schrieb Christopher Tong am Mittwoch./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2026 / 19:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Bechtle AG
Zusammenfassung: Bechtle Buy
|Unternehmen:
Bechtle AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
42,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
32,14 €
|Abst. Kursziel*:
30,68%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
32,12 €
|Abst. Kursziel aktuell:
30,76%
|
Analyst Name:
Christopher Tong
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
44,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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