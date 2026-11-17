Merck Aktie
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Marktkap. 65,09 Mrd. EURKGV 20,44 Div. Rendite 1,79%
WKN 659990
ISIN DE0006599905
Symbol MKGAF
AI Analyse
Merck Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Merck KGaA von 178 auf 179 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das Wachstum und Zukäufe prägten den mit Vorlage der Quartalszahlen angehobenen Ausblick, schrieb Peter Spengler in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2026 / 14:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2026 / 14:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Merck 2016
Zusammenfassung: Merck Kaufen
|Unternehmen:
Merck KGaA
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
150,25 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
150,45 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Peter Spengler
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
153,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Merck KGaA
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|DZ BANK
|17.11.26
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
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